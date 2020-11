La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 18:05 h (CET) El gasto que supone una piscina particular puede llegar a ser alto si se descuida u olvida el mantenimiento correcto del agua. El tratamiento de choque del agua sucia o tirar el agua y volver a llenar la piscina pueden subir el precio de la factura de gastos de la piscina. La correcta hibernación es una forma de evitar estos costes Hibernar la piscina es una acción que los expertos en mantenimiento recomiendan siempre con el fin de ahorrar durante el invierno y facilitar la preparación de la piscina de cara a la primavera. Cuando llega el cambio de estación, hay muchas cosas a tener en cuenta para poder realizar un mantenimiento correcto del agua de la piscina de evitar gastos innecesarios. Según Piscinas Lara, se pueden gastar hasta unos 20.000 litros de agua al año si se mantiene de forma correcta y esto supone alrededor de unos 100 euros al año de gasto de agua doméstica.

Otro gasto que hay que tener en cuenta, según la misma empresa, es el que se emplea en pastillas de cloro multi-acción (con un precio de alrededor de unos 20 €). Otro factor a tener en cuenta es la intensidad del calor, que provoca que el agua de la piscina se evapore. El pH del agua también es un factor importante en el gasto o el ahorro de la piscina. Entre los reguladores y test se pueden gastar alrededor de unos 20 €. Los tratamientos de choque del agua también suponen un gasto y si la piscina no se mantiene correctamente, el gasto aumenta.

El principal motivo de hibernar la piscina es mantener el agua de la piscina, algo beneficioso para el bolsillo, pero también para el medio ambiente. Otro motivo por el cual las personas prefieren optar por la hibernación es para que la piscina luzca limpia y transparente durante todo el año. Por este motivo, Piscinas Lara aconseja sobre los pasos a seguir para realizar la hibernación. Lo primero que hay que hacer es limpiar la piscina a fondo, con un cepillo y un producto desincrustante si es necesario. Después hay que comprobar el valor del pH, ya que habrá que mantenerlo durante todo el verano en un 7.2 y un 7.6. El tercer paso será realizar una cloración de choque.

Después de limpiar la piscina a fondo y tratar el agua correctamente será necesario comenzar con la limpieza del filtro. Para esto habrá que dejar en funcionamiento durante 8 horas y realizar un lavado completo del mismo después. En climas moderados como los que hay en España, simplemente será necesario poner el filtro en funcionamiento de vez en cuando y dejar la piscina cubierta. Es importante aplicar un producto invernador cada cierto tiempo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.