IV Premios Diversidad e Inclusión a las mejores prácticas empresariales en el escenario de la COVID-19 Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 16:59 h (CET) Impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, los "IV Premios de Diversidad e Inclusión (D&I)" se consolidan como el reconocimiento de las mejores prácticas de la materia en España. El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el 31 de enero de 2021 La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, convocan los IV Premios de Diversidad e Inclusión (D&I) para reconocer el compromiso empresarial en materia de diversidad corporativa e inclusión sociolaboral, otorgando visibilidad a las mejores prácticas realizadas por las empresas junto a los grupos de interés implicados. Esta cuarta edición de los premios también tiene por objetivo concienciar al tejido empresarial, la Administración Pública y la sociedad en general sobre la importancia que tiene construir entornos inclusivos que empoderen a grupos sociales tradicionalmente excluidos del mercado laboral, así como fomentar la implantación de medidas no discriminatorias en la gestión del talento, que permitan al conjunto de la fuerza laboral aportar todo su talento al mercado de trabajo

Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “las empresas son agentes críticos para dar respuesta a los retos y necesidades del entorno en el que operan, y hoy lo hacen en un contexto de crisis. El comportamiento del tejido empresarial es por tanto decisivo para frenar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; en este sentido, resulta imperativo optimizar las estrategias de diversidad, equidad e inclusión para detener la expansión de la pobreza y la exclusión, sin renunciar a ser más competitivo”.

La Fundación Adecco trabaja bajo el modelo de diversidad corporativa, #DiversidadSinEtiquetas, y con la consolidación de estos galardones pretende reconocer el desarrollo de buenas prácticas de inclusión sociolaboral, proyectos para hacer frente a la desigualdad y a la exclusión social y/o programas que ayuden a generar un cambio cultural en la empresa para favorecer la diversidad e inclusión. Estos retos cobran hoy una importancia mayúscula, en un escenario en el que la crisis de la COVID-19 ha destruido más de un millón de empleos y la pobreza podría aumentar en España en más de 1,1 millones de personas alcanzando los 10,9 millones ciudadanos, según Oxfam Intermón.

Existirá, además, un premio honorífico con el que se reconocerá al mejor líder inclusivo que haya destacado con relación a la diversidad e inclusión laboral.

Con el objetivo de premiar las propuestas más innovadoras que se estén llevando a cabo en España en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión (De&I), los premios cuentan con cuatro categorías diferenciadas para poner en valor aspectos concretos que existen dentro del ámbito de la Diversidad y la Inclusión:

CATEGORÍA I. El Premio al mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión reconocerá la mejor estrategia y visión empresarial de la Diversidad, Equidad e Inclusión (De&I) en España, su integración como elemento estratégico en el negocio, su transversalidad y la orientación a todos los grupos de interés de la empresa (empleados, clientes, proveedores, etc.).

CATEGORÍA II. Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral, que reconoce la mejor iniciativa que favorezca la inclusión laboral de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o de trata, de familias monoparentales, proyectos para apoyar el talento senior u otras personas en situación de vulnerabilidad, en la propia empresa.

CATEGORÍA III. Premio a la mejor práctica en Acción Social, es decir al mejor proyecto educativo, formativo y laboral desarrollado por las empresas y que contribuyan a reducir la desigualdad y la exclusión social de forma que se empodere a personas en riesgo de exclusión social, y se favorezca su inclusión laboral y social.

CATEGORÍA IV. Premio a la mejor práctica corporativa que haya favorecido y promovido la transformación de la cultura empresarial en materia de Diversidad e Inclusión. Se incluyen en esta categoría acciones de formación en materia de diversidad, equidad e inclusión y acciones de sensibilización y concienciación que contribuyan a reducir los prejuicios y sesgos inconscientes, la discriminación, desigualdad y exclusión social (acciones de voluntariado, campañas de comunicación y publicidad, proyectos de diálogo, etc.).

Además, el jurado podrá otorgar un accésit a aquellos proyectos más relevantes que hayan sido impulsado por pymes o emprendedores de nuestro país, en las diferentes categorías. El plazo de recepción de candidaturas, que ha dado comienzo hoy, estará abierto hasta el próximo 31 de enero de 2021. El formulario de solicitud se encuentra en el enlace http://bit.ly/premios_diversidad

Un jurado de reputados expertos del ámbito académico, empresarial e institucional, valorará los proyectos para los que tendrán en cuenta la visión estratégica de la Diversidad Corporativa y la Inclusión, el impacto social y corporativo de las iniciativas, la consistencia y permanencia del proyecto en el tiempo, la replicabilidad del modelo y visión, el carácter innovador, la originalidad de la idea, proceso, producto y/ o solución propuesto, el alcance geográfico/ personas / organizaciones implicadas, la diseminación en la cadena de valor de la empresa en caso que aplique y la existencia de objetivos claros y medibles e indicadores de seguimiento.

El fallo del jurado se dará a conocer durante el año 2021, tras el que se celebrará el acto de entrega de galardones a los ganadores de cada categoría.

I & II & III Edición

Con más de 300 candidaturas presentadas en las ediciones ya celebradas y bajo la presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España, las organizaciones premiadas han sido: En la primera edición, Telefónica España por su Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión; Leroy Merlin España por su estrategia en Inclusión Laboral; la Acción Social de Airbus a través de su programa Flying Challenge y el programa de Voluntariado Corporativo de Mutua Madrileña. Las organizaciones premiadas en la segunda edición han sido: Vodafone y su plan de impulso a la Diversidad Estrategia de Diversidad; Meliá Hotels International fue galardonado con el Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral. El Premio a la mejor práctica en Acción Social fue para Generali. Además, en esta categoría el jurado otorgó una mención especial al proyecto Campus 0.0 de Arquitectura y acción social a la Universidad San Pablo CEU; el Premio a la mejor práctica para la transformación cultural en Diversidad e Inclusión fue para Naturgy. En la tercera y última edición por el momento, AXA y su Estrategia de Diversidad e Inclusión; la Escuela de Oficios de Ferrovial; el programa ¡Creemos en tu autonomía! de la EMT Madrid; la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía de MetroMadrid fueron las empresas reconocidas, así como las menciones especiales al proyecto Costura para Vidas Valientes SOULEM, o el proyecto AIUDO, de AUXISTENCIA.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo:

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas responsables.

Estas empresas son: ABB en España, The Adecco Group España, AENA, BASF Española, B/S/H Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Placo Saint-Gobain, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way 'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Las 4 competencias del profesional digital por Talio