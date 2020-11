Uponor Smatrix Pulse premio al Mejor Diseño del Año por AUNA Distribución Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 16:41 h (CET) El pasado 5 de noviembre AUNA Distribución anunciaba el premio al mejor diseño del año en la categoría de climatización, calefacción y fontanería para Uponor Smatrix Pulse, sistema de control para soluciones de Climatización Invisible con conectividad inteligente en el hogar Su sofisticado diseño no ha pasado inadvertido para todos los votantes (profesionales del sector) que a través de su voto han reconocido estas cualidades:

Fácil de controlar desde el teléfono móvil y asistentes de voz

Fácil de instalar gracias al asistente de instalación interactivo paso a paso

Altamente seguro, con la última tecnología de encriptación en la nube incluida

Mejora de la eficiencia energética gracias a la innovadora tecnología de autoequilibrado y las funciones de análisis inteligente Uponor Smatrix Pulse ha sido desarrollado por el equipo de Innovación y Desarrollo de Controles y Servicios Digitales, que Uponor tiene centralizado en su sede en España con el fin de dar respuesta a la creciente importancia de los sistemas domésticos inteligentes conectados. El nuevo sistema de control individual de la temperatura de la habitación no solo está equipado con la innovadora tecnología de autoequilibrado, el análisis inteligente y las funciones de confort adaptables, sino que también incluye compatibilidad con varias aplicaciones para el hogar inteligente como el control de voz de Amazon Alexa y el asistente de voz de Google.

El asistente de instalación está integrado en la aplicación Uponor Smatrix Pulse, que guía a los instaladores de manera intuitiva a través del proceso de instalación. Uponor Smatrix Pulse está configurado tanto para edificios nuevos como para renovar instalaciones existentes, reduciendo el consumo de energía hasta en un 20%.

En palabras de Brian Butler Director, Controls and Digital Services Development, Uponor Building Europe “Estamos muy contentos de recibir este premio y por el reconocimiento de nuestros clientes. El equipo de Desarrollo comienza los proyectos con Diseño y Experiencia de Cliente como pilares fundamentales en cualquier nuevo producto de Controles. Con Smatrix Pulse Uponor quiere demostrar que está preparado para formar parte de un nuevo mundo digitalizado”.

Uponor Smatrix Pulse es un sistema inteligente de control de temperatura ambiente para calefacción y refrigeración radiante en edificios residenciales. El sistema cuenta con el módulo de comunicación, que permite el acceso local o remoto con la aplicación Uponor Smatrix Pulse y crea la conexión con la nube Uponor. La nube, a su vez, permite la integración del sistema de control de temperatura en sistemas domésticos inteligentes. Uponor Smatrix Pulse se integra tanto en instalaciones inalámbricas como cableadas y puede controlar otros sistemas como equipos de aire complementarios o sistemas de suelo eléctrico en baños.

Más funciones y automatizaciones actualizadas

Uponor Smatrix Pulse se puede conectar al router por cable o por Wi-Fi. La conexión de Internet a la nube se crea a través del router a través de un cifrado seguro que incluye un modo de seguridad en caso de cortes (de energía). Las funciones adicionales para el sistema Uponor Smatrix Pulse incluyen acceso a la nube, por ejemplo, administración de múltiples sistemas, notificaciones push inteligentes, mantenimiento remoto e integración en sistemas domésticos inteligentes, así como actualizaciones automáticas con la seguridad de datos más estricta posible. Sin embargo, el enlace a la nube también se puede desactivar, y el sistema y la aplicación aún se pueden usar a través del Wi-Fi local.

Optimización de la energía

Se pueden conectar hasta seis termostatos de habitaciones y ocho actuadores. Esta capacidad se puede ampliar con módulos complementarios para seis termostatos adicionales y seis actuadores térmicos. Se pueden gestionar hasta cuatro módulos de control. Los termostatos de diseño Uponor Smatrix Style (ultrafinos) miden con precisión la temperatura en cada habitación y se integran con el sistema de control cuando se necesitan o desean ajustes de temperatura.

Uponor

Uponor está redefiniendo el agua para las generaciones venideras. Su oferta, que comprende el suministro seguro de agua potable, calefacción y refrigeración radiante respetuosa con el medioambiente e infraestructuras fiables, permite disfrutar de un entorno habitable más sostenible. Ayudan a sus clientes a trabajar de manera más rápida e inteligente, ya sea en el ámbito de la construcción residencial y comercial, o en el de los proyectos municipales y de los servicios públicos. Uponor cuenta con aproximadamente 3800 profesionales en 26 países de Europa y Norteamérica. En 2019, las ventas netas de Uponor ascendieron a un total de alrededor de 1100 millones de euros. Uponor Corporation tiene su sede en Finlandia y cotiza en el Nasdaq de Helsinki. www.uponor.com

AUNA DISTRIBUCIÓN

AUNA Distribución es el mayor grupo de distribuidores independientes de material eléctrico, energías renovables, fontanería y HVAC del territorio español. Resultado de la fusión en 2019 de Almagrupo y Electroclub, cuenta con más de 40 años de experiencia, centrados en la excelencia en el servicio al cliente y en ofrecerle soluciones de calidad, adaptadas a sus necesidades y a las últimas tendencias del mercado.

En la actualidad, cuenta con la mayor red de distribución nacional: más de 450 puntos de venta repartidos entre la península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como en Andorra y Portugal. Puntos de venta en los que se ofrece el asesoramiento técnico más especializado y en los que se comercializan productos de las principales marcas del mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way 'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Las 4 competencias del profesional digital por Talio