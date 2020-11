Electrodomésticos compactos y multifunción de Whirlpool, la solución perfecta para ‘singles’ Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 16:01 h (CET) El 11 de noviembre es el Single Day, una iniciativa china que celebra la soltería y que coincide con uno de los días en que más compras se realizan por internet. Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la vida actual, Whirlpool dispone de una amplia gama de productos compactos y multifunción ideales para personas singles. Porque vivir solo no significa tener que renunciar a las mejores prestaciones y funcionalidades de los electrodomésticos Un sinfín de posibilidades en un único electrodoméstico

Los electrodomésticos multifunción son la solución perfecta para todos aquellos que cuentan con poco espacio en la cocina. Whirlpool dispone de varios modelos de hornos microondas con los que se consiguen los deliciosos resultados de un horno tradicional con la rapidez y la sencillez propias de un microondas.

Para ganar espacio en la encimera, una buena opción es elegir un horno microondas compacto de encastre, como el AMW 509/IX. Con una capacidad de 40 litros y 45 cm de alto, los sensores de la tecnología 6th Sense se encargan de detectar el peso de los alimentos y configurar, automáticamente, el tiempo, la temperatura y el nivel de potencia durante la cocción. Si se opta por un electrodomésticos de libre instalación, el microondas ChefPlus MCP 346 SL ofrece 25 litros de capacidad y multitud de funciones pensadas para cocinar sin esfuerzo.

Ambos modelos incluyen la exclusiva función Crisp de Whirlpool que, con su plato específico, fríe y asa con poco aceite, dejando los alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera. Se pueden preparar, por ejemplo, pizzas, tortillas, patatas fritas, pollo asado y tartas de forma fácil y rápida.

¿Por qué renunciar al lavavajillas?

Para los que viven solos y les preocupa tardar más en llenar el lavavajillas o malgastar recursos utilizándolo parcialmente, Whirlpool tiene la solución perfecta: el lavavajillas compacto de 45 cm WSFO 3O23 PF X, con capacidad para diez cubiertos. La tecnología Power Clean detecta el nivel de suciedad de la vajilla y adapta automáticamente la presión del agua, eliminando la suciedad más incrustada y reduciendo eficazmente el consumo. Así, además, ya no hace falta prelavar los platos a mano.

En este modelo, Whirlpool incluye su nueva opción Sani Rinse o enjuague sanitario. Esta aporta un extra de higiene con una fase de desinfección, aumentando la temperatura del abrillantador final, que asegura la eliminación del 99,99% de bacterias.

Ropa limpia y seca, sin esperas

Tener que esperar a llenar el cesto de la ropa sucia o encontrarse con tejidos y colores muy diferentes pueden ser los mayores retos a los que se enfrenta una persona single al hacer la colada. El modelo de lavadora compacta de carga superior TDLR 7222BS NX/N tiene una capacidad de 7 kg y ofrece programas como el Colours 15º, que protege y asegura unos resultados perfectos para prendas de todos los colores, o el Programa rápido de 30 minutos. Además, si el usuario no está en casa a tiempo para sacar la ropa de la lavadora, no hay que preocuparse, porque gracias al sistema FreshCare, la ropa se mantiene fresca hasta seis horas después de la finalización del ciclo.

En la gama de lavado, Whirlpool también ofrece varios productos multifunción, como la lavasecadora FWDG 861483 WV SPT N, con capacidad de 8 kg de lavado y 6 kg de secado. Dispone del programa 45 minutos, para disfrutar de los mejores resultados más rápidamente. Tan solo se necesitan 45 minutos para lavar y secar 1 kg de ropa. También incluye el nuevo ciclo especial Steam Refresh, ideal para aquellas prendas que no están sucias, pero tampoco perfectas. Este ciclo utiliza el vapor para regenerar la frescura de las prendas y evitar lavados innecesarios, dejando la ropa lista para su uso en veinte minutos.

