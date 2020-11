El proveedor cloud Stackscale ofrece los nodos de computación con más RAM de España Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 16:09 h (CET) La nueva línea de nodos de computación del proveedor cloud español Stackscale incluye los nodos de computación con más RAM de España y presenta numerosas novedades a nivel de rendimiento, disponibilidad y red El proveedor español de Cloud Privado Stackscale presenta numerosas novedades y mejoras que lo posicionan como una de las soluciones cloud e IaaS más competitivas. Entre sus últimas novedades, Stackscale ofrece los nodos de computación con más RAM en España, con 768 GiB de RAM. Por ahora, la nueva línea de servidores de Stackscale incluye nodos de 128, 192, 384 y 768 GiB de RAM, y están estudiando seguir ampliándola con nodos de 1,5 TiB de RAM.

La nueva línea de servidores está basada en la última microarquitectura de Intel®, Cascade Lake, e impulsada por procesadores de la segunda generación Intel® Xeon® Scalable. Además, entre sus especificaciones técnicas, todos los nodos cuentan con una controladora de hardware RAID con 8 GB NVRAM y 2 discos SSD de al menos 1 TB, permitiendo hasta 8 discos adicionales más SSD o NVMe. Configuraciones que el proveedor estudia ampliar con tarjetas gráficas GPUs, servicios de almacenamiento en red NVMe-oF, tarjetas criptográficas, etc.

Nodos optimizados para memoria y CPU

La nueva línea de nodos de Stackscale está optimizada para memoria y CPU, según las necesidades de cada proyecto. Esta renovación viene acompañada de otras mejoras importantes dentro de la red multi-100 G de última generación de Stackscale. Como el aumento de la capacidad de los puertos de agregación de 40 G a 100 G o la ampliación de los enlaces de red en los nodos, que pasa de 20 Gb/s a 40 Gb/s.

Las soluciones de infraestructura de Stackscale son ideales para proyectos que requieran una gran cantidad de memoria para la base de datos, como proyectos de Big Data, infraestructuras de microservicios serverless o software de gestión como populares ERPs y CRMs, y altos niveles de potencia de computación, como gestores de contenidos con millones de visitas, soluciones de análisis de datos, gestores documentales o soluciones de comercio electrónico con alta disponibilidad real entre dos centros de datos.

Según David Carrero Fernández-Baillo, VP Sales y cofundador de Stackscale, "todas estas novedades van en la misma dirección: seguir ofreciendo soluciones cloud dedicadas con alto rendimiento, alta disponibilidad y costes predecibles. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las ventajas del cloud sin perder el control sobre su rendimiento o su presupuesto IT".

