Opinno y Workday impulsarán la transformación Agile para acelerar la recuperación de las empresas Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 12:41 h (CET) Esta colaboración permitirá potenciar la estrategia y el desarrollo de las iniciativas asociadas a toda transformación Agile y, a la vez, ofrecer la infraestructura tecnológica capaz de darle soporte. Opinno y Workday lanzan un test que permite medir el Índice de Madurez Agile de las empresas con el objetivo de evaluar y mejorar su estado actual con respecto a la agilidad La firma global de innovación Opinno y la plataforma de software empresarial para la gestión del capital humano, finanzas y planificación Workday han formalizado una alianza para impulsar la transformación digital de las empresas a través de metodologías ágiles con el objetivo de acelerar su recuperación en el nuevo escenario socioeconómico post Covid-19. Esta colaboración permitirá potenciar la estrategia y el desarrollo de las iniciativas asociadas a toda transformación Agile y, a la vez, ofrecer la infraestructura tecnológica capaz de darle soporte.

Pedro Moneo, CEO y fundador de Opinno, destaca que “la incertidumbre y el cambio acelerado y continuo serán dos vectores principales a los que se enfrentarán las empresas a corto y medio plazo. Un escenario cambiante que les obligará a adoptar nuevos modelos orientados a la velocidad, la agilidad y a la puesta en valor de los clientes”.

Adolfo Pellicer, Country Manager para España y Portugal de Workday añade que “el objetivo de esta alianza es ofrecer un acompañamiento 360 en este proceso de transformación, dotando a las empresas de todas las capacidades Agile y de una infraestructura tecnológica capaz de darle soporte totalmente operativo”.

Índice de Madurez Agile

En el marco de esta alianza colaborativa, Opinno y Workday han lanzado un test que permite medir el Índice de Madurez Agile de las empresas con el objetivo de evaluar su estado actual con respecto a la agilidad empresarial para definir una estrategia de transformación Agile ad hoc a sus necesidades. El modelo Agile nace como respuesta a los desafíos de la nueva era y su adopción permite a las empresas ser más rápidas y flexibles para adaptarse a las necesidades y prioridades de cada momento, reduciendo el time to market de los productos y servicios, aumentando el valor que se entrega a los clientes.

Consultar el índice aquí: https://indicedemadurez.opinnosites.com/

Sobre Workday

Workday, Inc. es proveedor líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de gestión financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.

Sobre Opinno

Opinno es una empresa de innovación global nacida en Silicon Valley en 2008 que transforma las organizaciones mediante el uso de metodologías innovadoras ideadas por los empresarios. Con más de 230 empleados y oficinas en 6 países (España, Italia, Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina), Opinno es una consultora líder en innovación. Opinno se especializa en el diseño de estrategias digitales y de innovación, transformación cultural/corporativa y nuevas formas de trabajo a través de modelos ágiles y colaborativos. Entre sus servicios se incluye el diseño de productos y servicios digitales, reskilling digital de la fuerza de trabajo, la creación de prototipos y el diseño e implementación de estrategias de innovación abierta. Opinno ha consolidado un ecosistema que incluye expertos en innovación y tecnología de todo el mundo y también es un socio activo de empresas líderes globales como Microsoft, Salesforce, Workday y AWS. Opinno es además socio de MIT Technology Review, brazo editorial del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way 'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Las 4 competencias del profesional digital por Talio