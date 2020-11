Los códigos promocionales o cómo ahorrar comprando Existen miles de opciones a la hora de hacer nuestras compras en la red Redacción Siglo XXI

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 12:10 h (CET) La pandemia de la COVID 19 ha distorsionado y quebrantado las bases sobre las que se sustentaba nuestra sociedad. Ha supuesto un cambio de paradigma de la vida como la conocíamos, pero sobre todo, más allá de un problema sanitario, ha provocado una gran diatriba económica debido a los confinamientos y a las restricciones de movilidad, lo que ha generado que mucha gente pierda sus empleos o sus condiciones de trabajo hayan cambiado hacia el teletrabajo, por ejemplo.

Lo que sí ha ido a más, es la movilidad digital. Cada día más gente, también debido a los confinamientos o a las medidas de seguridad impuestas por los diferentes estados, confía en internet para realizar sus compras. De hecho, según un estudio realizado por la Consultora Nielsen, durante la primera ola de la oandemia (meses de marzo y abril de 2020), el ecommerce (o lo que es lo mismo, el comercio electrónico), aumentó un 75%. Un cambio de hábitos que ya se ha instalado en nuestra sociedad. Hemos pasado, en pocos años, de una sociedad que salía a la calle a comprar a otra que lo hace desde su ordenador o smartphone. Un proceso acentudado sobremanera por el nuevo contexto de pandemia.



Las ventajas de la nueva era

Con este trasvase del comercio tradicional al digital. Existen miles de opciones a la hora de hacer nuestras compras en la red. Además, otra de las grandes ventajas, más allá de la comodidad y la seguridad que ofrece el no salir de casa para realizar tus compras, internet ha roto las fronteras físicas, ahora es posible adquirir cualquier tipo de árticulo desde cualquier rincón del mundo y recibirlo en pocos días (incluso en el mismo) en tu domicilio.



Como ya hemos dicho anteriormente, la seguridad es otro plus determinante. Con la compra online nos ahorramos el tener que desplazarnos físicamente hasta el punto de venta, ahorrando grades congestiones de gente en interiores, lugar donde la propagación del Covid es muy alta.

Los códigos promocionales, tu gran aliado Como ya hemos mencionado, el acceso a bienes y productos a través de internet es infitnito. Pero, ¿Y los precios? ¿Nos podemos beneficiar también de ello? La respuesta es sí. Existen miles de formas de obtener descuentos en tus compras por internet a través de promociones. Sin embargo, ninguno tan fiable como los códigos de descuento. Pero, ¿En qué consisten los códigos de descuento? Son combinaciones de letras o números con los cuales conseguimos un descuento en el precio final del bien o servicio que queramos comprar a través de internet.

Existen miles de tiendas tanto de productos como de servicios que ofrecen estas oportunidades de mercado. Y muchas de ellas mundialmente reconocidas como Nike, New Balance o HP, etc... También econtrarás descuentos en servicios como viajes con descuentos en Vualing o Iberia. Así como en grandes transatlánticos de la venta onlie como Amazon, eBay o AliExpress. De esta manera, estaremos consiguiendo porductos para nuestro día a día a un precio muy por debajo al precio de mercado, ya que hay cógis promocionales que son de hasta el 50%.

