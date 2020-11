Sitios web profesionales al alcance de cualquier autónomo y pequeño negocio con ElevoWeb Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 10:37 h (CET) En los tiempos actuales es vital tener presencia en internet e incluso ofrecer sistemas de cita previa o reservas online. ElevoWeb surge con idea de simplificar y abaratar este tipo de soluciones online, haciéndolas accesible a cualquier autónomo y pequeña empresa Disponer de un sitio web sencillo y moderno puede suponer una inversión inicial superior a los 700€, pudiendo llegar a los 1000€ o 1200€ fácilmente, incluso más. Anualmente conlleva una inversión superior a los 400€ en conceptos como el mantenimiento mensual, alojamiento (hosting) y nombre de dominio.

Para algunos negocios estas cifras suponen un gran freno. Otros empresarios consideran simplemente que la inversión no les compensa y prefieren contar con perfiles en redes sociales.

Conscientes de estas dificultades nace ElevoWeb, cuya misión es la de poder ofrecer sitios web fluidos, rápidos y sencillos a un coste asumible por cualquier empresario.

Pagando una cuota anual equivalente a 39€ mensuales con impuestos incluidos, el cliente obtendrá un sitio web adaptado a móviles, tablets y ordenadores, será rápido y seguro, con 12 horas de mantenimiento anual, alojamiento y dominio incluidos.

Servicios y funcionalidades extras

El cliente pagará justo por las características a incorporar a su web. Podrá añadir cuentas de correo electrónico corporativo, módulo de cita previa, de tienda online, ofrecer su web en varios idiomas o añadir más páginas y contenidos.

La oferta de ElevoWeb se amplía con planes de coste ajustado en áreas como la gestión de redes sociales, posicionamiento web (SEO) y publicidad pagada en búsquedas y redes (SEM).

Calcular la cuota resultante es fácil gracias a la sencilla calculadora de precios ofrecida, desde la que poder enviar además el presupuesto.

Entorno actual. Incidencia del COVID

La pandemia del COVID ha desencadenado diversos de cambios en nuestra sociedad. En la forma de relacionarnos y también en los hábitos de consumo.

Muchas personas han comprado online por primera vez. Empresas medianas y grandes han aprovechado estos meses para mejorar sus plataformas digitales. El volumen de negocio del comercio electrónico ha aumentado significativamente.

En España una gran cantidad de pequeños empresarios no han podido sumarse al mundo digital por cuestiones económicas. La caída de ingresos y clientela agrava el problema.

ElevoWeb quiere dar la oportunidad a aquellas empresas que aún no tienen presencia en internet, de evitar una pérdida de visibilidad relevante respecto a sus competidores.

