Mailify lanza el primer algoritmo generador de emails personalizados

martes, 10 de noviembre de 2020, 09:13 h (CET) La funcionalidad Smart Templates de Mailify analiza los sitios web y sugiere automáticamente plantillas de email y newsletters personalizadas y listas para usar y enviar Esta tecnología única no requiere ninguna preparación previa y es incluso hasta divertida: cualquiera puede probarla con un solo clic en smart-templates.com.

Enviar una campaña de email marketing nunca ha sido tan fácil. Mailify está una vez más a la vanguardia del mercado del marketing digital. Gracias a la versión 6.5 de su software de creación y envío de emails y SMS, ahora es posible crear newsletters personalizadas (o plantillas) en cuestión de segundos. ¿Cómo funciona esta nueva funcionalidad inteligente?

1. Todo se hace en un solo clic, sólo se tiene que introducir la URL del sitio web para ser analizado por la tecnología de la Smart Templates.

2. El logo, la identidad gráfica de la marca, los colores principales así como las redes sociales son entonces detectados.

3. 12 mensajes relacionados con situaciones específicas (email de bienvenida, presentación de los miembros del equipo, confirmación de compra, etc.) son generados.

Hermosos emails para cada empresa

Los algoritmos inteligentes desarrollados por el I&D de Mailify generan una docena de plantillas profesionales con solo introducir la URL de un sitio web. El logo de la compañía y la identidad visual corporativa son detectados automáticamente y aplicados a plantillas listas para usar. Estas plantillas están diseñadas para adaptarse a los usos más comunes de las empresas en términos de email marketing (promociones, nuevos productos, anuncios oficiales, recordatorios de carrito abandonado, confirmaciones de pedido o de registro, etc). Solo se tiene que adaptar el texto a las necesidades y enviar la campaña. Para las empresas que no cuentan con equipos creativos o diseñadores gráficos dedicados, la función de Smart Templates es una opción sencilla y asequible. Está incluida en todas las suscripciones de Mailify, a partir de 59 euros (sin IVA) al mes.

Diseñada para la conversión

Las estructuras de la funcionalidad Smart Templates son diseñadas por diseñadores web especializados en email marketing. Se crean en primer lugar para generar clics en los enlaces y para transmitir los mensajes de la manera más óptima. También están diseñadas para ser vistas en cualquier buzón de correo y en cualquier tamaño de pantalla. Además del diseño, el contenido del texto sugerido automáticamente también está optimizado para la conversión. Se sugieren ejemplos concretos y efectivos de redacción creativa y están directamente incluidos en las plantillas: preheader, títulos, subtítulos, etc. Todo ha sido diseñado para ser tan realista y concreto como sea posible. Esto proporciona una base de trabajo sólida e inspiradora para los clientes.

"Es mágico: desde la URL de mi sitio web, 12 plantillas de email están disponibles para mis próximas comunicaciones. Fui capaz de diversificar el diseño de mis mensajes sin utilizar recursos de diseño gráfico internos o externos. Y las múltiples plantillas me dan nuevas ideas para campañas adicionales", Thomas Colombié - Direct Marketing Manager.

Sobre la empresa

Fundada en 2001 y con sede en el norte de Francia cerca a Lille, Sarbacane es la empresa creadora de email marketing, SMS y marketing automation. Sarbacane ayuda a las empresas de todo el mundo a tener éxito en sus operaciones de marketing. El grupo dirigido por Mathieu TARNUS cuenta con 100 empleados, más de 10.000 clientes y 200.000 usuarios en más de 90 países, y alcanzará una facturación de casi 14 millones de euros en 2020.

