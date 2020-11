La pesca en invierno en la Costa del Sol según Lovit Charter Marbella Comunicae

lunes, 9 de noviembre de 2020, 16:26 h (CET) Llega el invierno y junto a él los temporales y tormentas. Para muchos aficionados y profesionales de este deporte esta estación es la preferida del año Existen muchos factores, propios de esta época, que favorecen la pesca en la Costa del Sol de grandes depredadores como los sargos o las lubinas.

Como cualquier otro deporte, y teniendo en cuenta la vinculación existente con la naturaleza, es vital conocer a perfección cada detalle y técnica para desarrollar de manera eficaz cada acción que se realice. Para este tipo de pesca es necesario conocer los materiales y los cebos necesarios para cada temporada del año para obtener las mayores piezas en cada jornada. Algún ejemplo de uso correcto de material puede ser la elección apropiado de plomo ahora de realizar esta práctica deportiva; ahora que vienen tiempos de mayores mareas es recomendable un plomo más pesado y si fuese necesario con anclaje al caer para que no tenga grandes desplazamientos con las corrientes marinas.

La pesca es un deporte que depende mucho de la meteorología. No siempre se puede llevar a cabo la pesca con unas condiciones meteorológicas perfectas por lo que se tendrá que estar preparados con material adaptado a temporales y lluvias.

En invierno se producen los grandes temporales, que son condiciones meteorológicas de fuertes vientos y precipitaciones. Los vientos y mareas con dicha fuerza ayuda a mover los fondos marinos, oportunidad que aprovechan muchos peces para alimentarse.

Desde Lovit Charter Puerto Banus son conocedores de los factores que son idóneos para la pesca en estas fechas y de los materiales y carnadas más apropiado. En estos meses de invierno las capturas que más obtenemos en la Costa del Sol son; sargos, brecas, sargos soldados y doradas.

Se debe resaltar que no es lo mismo la pesca desde embarcación que desde Costa, lo que se denomina como surfcasting. La pesca desde embarcación requiere unas condiciones meteorológicas en mejor estado para poder estar seguro a bordo. Desde Lovit Charter Puerto Banus se realiza la pesca siempre que sea seguro y el tiempo lo permita. Aunque la Costa del Sol goza de tener un tiempo meteorológico bastante positivo durante todo el año.

La pesca en Marbella tiene una gran acogida por los expertos, ya que es una zona de captura de grandes piezas en los meses apropiados. Desde Lovit Charter se anima a los amantes de la pesca que prueben un día la pesca desde embarcación y que vivan de primera mano la picada de bonitas piezas como puede ser un pargo y un sargo.

