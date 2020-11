K/DA, el grupo pop de League of Legends, revela su primer EP, All Out

K/DA, el supergrupo virtual de pop formado por Ahri, Kai'Sa, Evelynn y Akali de League of Legends, ha lanzado su esperado EP, ALL OUT. El EP contiene cinco pistas en total, entre las que se encuentran el aclamado single del lanzamiento anticipado, "THE BADDEST" y la canción, "MORE". Compuesta por la rapera, compositora y cantante Bekuh Boom y producida, mezclada y masterizada por el compositor de Riot Games Sebastien Najand, ALL OUT está formado por singles independientes que representan la dirección creativa y la personalidad de cada miembro, para que los fans experimenten los eclécticos estilos que conforman K/DA. ALL OUT ya está disponible en las principales plataformas de streaming.



"MORE", el tema destacado de ALL OUT, se lanzó la semana pasada. El vídeo musical tiene más de 32 millones de visualizaciones en YouTube y ha llegado al puesto número 1 de las listas de k-pop en iTunes, al puesto número 2 de las listas de pop en iTunes, al número 4 de la lista Worldwide Song en iTunes y al número 7 de las listas estadounidenses en iTunes. Entre las colaboradoras se encuentran las artistas invitadas originales de POP/STARS, Madison Beer, SOYEON y MIYEON del grupo de k-pop (G)I-DLE, y Jaira Burns, así como Lexie Liu y Seraphine.



Este año, se ha llevado a cabo el lanzamiento anticipado de un single de ALL OUT, "THE BADDEST", junto a su vídeo musical con letra. El plantel de artistas incluye a SOYEON y MIYEON de (G)I-DLE, junto a nuevas colaboradoras, Bea Miller y Wolftyla. "THE BADDEST" ha llegado al puesto número 1 de la lista World Digital Sales de Billboard durante la semana del 12 de septiembre, se ha reproducido 38 millones de veces en Spotify y ha alcanzado los 31 millones de reproducciones desde su lanzamiento en YouTube.



Canciones de ALL OUT:







Inspirado inicialmente por el k-pop, K/DA ha evolucionado para adoptar un estilo de pop global y ha creado su propia identidad musical en torno a las miembros del grupo, Ahri, Evelynn, Akali y Kai'Sa, en lugar de centrarse en las voces de talentos concretos. Los artistas de ALL OUT son colaboradores, lo que permitirá a K/DA dar la bienvenida a un increíble plantel de músicos con talento para que se unan a ellas en su regreso.



K/DA se convirtió en un éxito en 2018 y el single con el que debutaron, "POP/STARS", llegó a lo más alto de iTunes (#1 de las listas de k-pop, #2 de las listas de pop), Billboard (#1 digital mundial) y alcanzó más de 170 millones de reproducciones en plataformas de transmisión. La colaboración con SOYEON y MIYEON de (G)I-DLE, Madison Beer y Jaira Burns ha alcanzado más de 340 millones de visualizaciones, lo que lo convierte en el debut de un grupo de k-pop más exitoso en la historia de YouTube.



ALL OUT está ya disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y más.



La actualidad sobre K/DA puede seguirse en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram: @KDA_MUSIC.





Vídeos

MORE, del nuevo EP de K/DA, All Out