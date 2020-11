Elegir la caja fuerte para el hogar según la web www.cerrajeroszaragoza.pro

Elegir una caja fuerte para el hogar o lugar de trabajo es una tarea muy sencilla si se tienen en cuenta una serie de detalles como: el uso que se le va a dar, el tamaño más adecuado o el precio que alguien quiere o puede gastarse Según cerrajeros profesionales entrevistados, la mayoría de las cajas fuertes destinadas para el hogar están diseñadas para proteger su contenido de escrituras, documentos importantes, joyas, dinero, etc., contra toda clase de robos, incendios o ambos, pero ¿cuál es el lugar más apropiado para esconder una caja fuerte y mantener todas las pertenencias a salvo?

A la hora de instalar una caja fuerte en la vivienda es importante huir de los típicos escondites del hogar como puede ser detrás de un cuadro, o en el dormitorio principal, salón o despacho ya que suelen ser los primeros lugares de búsqueda para los ladrones. Es importante que sea instalada en lugares de difícil acceso o más enrevesados.

Las cajas fuertes instaladas en las viviendas no suelen pasar por procesos de certificación como si lo hacen las cajas homologadas destinadas al ámbito profesional: joyerías, bancos, administraciones de joyerías, etc. Los procesos de certificación van desde el Grado I hasta grados superiores alcanzando el Grado IX, para sectores que requieren una máxima seguridad.

Para la custodia de armas de fuego existe un tipo específico de cajas fuertes especialmente indicadas para este fin. Por ley las armas deben de guardarse en armeros homologados de Grado I o de Grado III.

El mercado ofrece multitud de tipos de cajas fuertes y formas de clasificarlas. Según el formato físico uno puede encontrar:

Cajas de sobreponer: es el más demandado en la vivienda por su sencilla instalación. Caja fuerte de empotrar: particular manera de ocultar la caja ya sea en la pared o en el suelo, y precisa de obra. Caja fuerte de alta seguridad: cajas que ofrecen una máxima protección de todo el material que se encuentra en su interior. Caja fuerte camuflada: su objetivo es pasar totalmente desapercibida a los ojos de toda persona “amiga de lo ajeno”. Caja fuerte ignífuga: capaz de soportar durante minutos las altas temperaturas, protegiendo todo lo que se halle en su interior como documentación importante, contratos, escrituras, etc. Caja fuerte para hoteles: incrementa la seguridad de los huéspedes. La gran mayoría de los hoteles cuenta con este tipo de caja de seguridad lo que ayuda al cliente a poder disfrutar de unas vacaciones mucho más placenteras y relajadas. Es muy importante valorar que sistema de cierre es el más apropiado según uso y necesidades, que ofrezca toda la fiabilidad necesaria o el grado de seguridad deseado.

Entre los diferentes tipos de cerraduras para cajas fuertes uno puede encontrar destacan:

Cerradura de llave: son las más económicas del mercado y su nivel de seguridad es el más bajo de todos.

Cerradura mecánica y llave: son cajas con un buen sistema de seguridad ante cualquier ataque.

Cerradura electrónica y llave: es el tipo de cerradura para caja fuerte más utilizada y comercializada. Es un buen sistema de seguridad y su mecanismo d apertura consiste en teclear el número secreto y girar la llave a continuación.

Cerradura electrónica: no precisa de ninguna llave física y su apertura se realiza con solo introducir el código y girar el pomo.

Cerraduras certificadas con sistema de retardo y bloqueo: muy utilizado en bancos, administraciones de loterías, joyerías. Pero ¿qué sucede si por diferentes motivos se pierde el acceso a los diferentes sistemas de apertura?

No se preocupe porque siempre existe una solución al problema. En primer lugar no debe de intentar abrir ni manipular la caja por su cuenta ya que se puede dañar y crear un problema añadido.

Es muy importante contactar con el proveedor de la caja fuerte para que le facilite el restablecimiento de su código, combinación o llave.

Si esto no fuese posible contactar con un cerrajero especialista que cuente con toda la asistencia técnica para cualquier tipo de caja fuerte independientemente de la marca y diseño, que le brinde asesoría y soluciones con rapidez.