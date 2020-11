Nace en Barcelona Bentto, el primer restaurante virtual de recetas tradicionales con toque de chef Se trata de un nuevo proyecto gastronómico enfocado al delivery ideado con mimo, con una oferta gastronómica de tradición pero con un toque de chef. Al frente de Bentto se encuentra Ismael Alonso, chef y asesor gastronómico con experiencia contrastada en grandes restaurantes, como el Hotel Mandarín Oriental, donde fue chef ejecutivo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de noviembre de 2020, 12:38 h (CET) Nace en Barcelona un nuevo concepto de food delivery. Bentto es el primer restaurante virtual que ofrece los “platos de siempre” pero con un toque de alta cocina. Al frente del proyecto se encuentra el chef riojano Ismael Alonso, profesional de reconocida experiencia que ha sido chef ejecutivo del Hotel Mandarín Oriental de Barcelona.



Cocina de tradición contemporánea

Con este lema, Bentto viene a ofrecer el servicio de comida a domicilio, llevando platos de siempre a las mesas de los barceloneses, sea en oficinas o a domicilio. “A nosotros nos gusta decir que es como si recuperáramos las recetas que hacía nuestra abuela y los actualizáramos” apuntan desde Bentto. Una carta que cambia constantemente, inspirada en la comida de tradición y elaborada con productos frescos y de proximidad. Salmorejo, lasaña, ensalada de calabaza, lubina, carrillera… son algunos de los platos ya disponibles en su plataforma. Platos de tradición pero que en su ejecución y resultado llevan el sello profesional y personal del chef Ismael Alonso.



El chef: Ismael Alonso Al frente de los fogones de Bentto se encuentra el riojano Ismael Alonso. Ismael es chef y consultor gastronómico. En los últimos 20 años, ha desarrollado proyectos culinarios para restaurantes y hoteles por todo el mundo: Chile, Brasil, Francia, Italia, Portugal, Japón, Marruecos, Argentina, Tailandia, China, Maldivas y Estados Unidos. Ha trabajado como chef de cocina junto a los referentes del mundo de la gastronomía en nuestro país. Asimismo, ha pasado por las cocinas de los mejores restaurantes con los grandes chefs españoles con Estrella Michelín como Sergi Arola, Martín Berasategui, colaborador estrecho de Ángel León y Paco Perez y fue chef ejecutivo del prestigioso Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. Junto a Ismael, le acompaña su equipo de cocina entre los que se encuentra Mikel Astorga.



La comida, el beneficio social más valorado por los empleados

Estudios recientes demuestran que la comida es el beneficio social mejor valorado por los empleados. El 67% de los empleados están más contentos y satisfechos con sus trabajos cuando tienen comida en el trabajo. También aumenta el compromiso de los empleados hacia su trabajo y esto se traduce en beneficios para la empresa ya que las compañías con más compromiso son un 22% más productivas. Bentto tiene la firme voluntad de revolucionar el sector Lunch as a Benefit para las oficinas. Gracias a su plan específico para empresas, Bentto quiere ayudar a las empresas a posicionarse como love Brands en la mente de sus empleados a través de la comida.



Ofrece distintas modalidades y adaptando sus planes de empresa en función del tamaño de los equipos y de la frecuencia de pedidos. Bentto es claramente la buena elección a la hora de escoger un servicio de catering. Pone a disposición de las empresas un servicio personalizado constantemente optimizado.



Compromiso Social: la clave en un mundo en constante evolución

Bentto apuesta por producto de proximidad, acudiendo a productores locales para la adquisición de su materia prima. La propuesta gastronómica de Bentto se centra en productos de temporada y revisita recetas de tradición adaptando a formatos de hoy para fomentar una buena dieta. Cuenta con aliados para la logística y el empaquetado, especialmente elegidos por su firme compromiso con la preservación del medio ambiente y la conservación del planeta.



Bentto se abre camino en un sector concurrido como es el del food delivery con un claro compromiso por la calidad y la tradición.



En las principales plataformas y en Barcelona Los pedidos pueden realizarse a través de la propia plataforma de Bentto y también a través de las principales plataformas de delivery como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. De momento, el servicio está solo disponible en la ciudad de Barcelona pero la idea es extenderlo al resto de las principales ciudades de España.

