Un nuevo aire acondicionado: la solución para el clima de la temporada y la propagación del COVID-19 Los edificios con insuficiente ventilación son espacios en los que el riesgo de contagio aumenta porque, además de no purificarse el aire, se cierran las ventanas para evitar la entrada del frío intenso

lunes, 9 de noviembre de 2020



Se acaba el otoño y se avecina el invierno, época del año en que es crucial plantearse adquirir o cambiar un aire acondicionado. Y ahora, en tiempos de la pandemia de un virus que se transmite por el medio aéreo, es incluso más importante poseer un equipo que ayude a protegernos del contagio.

Transmisión aérea del COVID-19 La principal forma de transmisión del SARS-Cov-2 entre personas es por contacto directo, cercano o indirecto, pero los avances en materia de investigación sobre el virus han permitido hablar sobre su propagación aérea.



En un principio, la recomendación al público era mantener, al menos, un metro de distancia con otras personas para evitar entrar en contacto con las gotículas expulsadas al exhalar. Pero ahora existe la posibilidad de contagio por la prevalencia del virus en el aire durante períodos prolongados, y su capacidad de viajar distancias más largas que un metro.



Aunque la OMS no ha comprobado del todo la propagación aérea sin la aplicación de técnicas de producción de aerosoles, expertos han expuesto y siguen realizando estudios en los que se observa su posibilidad, en especial en sitios cerrados con mala ventilación.



Los edificios con insuficiente ventilación son espacios en los que el riesgo de contagio aumenta porque, además de no purificarse el aire, se cierran las ventanas para evitar la entrada del frío intenso. En cambio, la situación cambia para mejor en posesión de un aire acondicionado.



Interacción del aire acondicionado en la propagación del virus Además de mantener el entorno frío o caliente según lo requiera el usuario, un aire acondicionado limpia y purifica el aire que absorbe para generar otro libre de polvo, bacterias, agentes alérgenos y virus.



Por medio de los filtros, el sistema de ventilación es capaz de capturar y eliminar las partículas dañinas presentes en el aire. Al reducir la concentración de partículas, disminuyen las probabilidades de tener gotículas espesas en el espacio habitado, es decir, reduce la presencia del SARS-Cov-2. Como no todos los dispositivos poseen las mismas funciones, es necesario contar con un producto de calidad que disponga de las capacidades expuestas.



Consideraciones a tomar en los sistemas de ventilación

No todas las personas cuentan con un aire acondicionado. Esto incita a la apertura de ventanas para obtener el mayor ingreso de aire exterior, pero dadas las circunstancias actuales de clima y pandemia, esta opción no parece favorable. Entonces, adquirir un sistema de ventilación efectivo supone una necesidad de salud.



Se puede adquirir un Aire acondicionado Lowcostclima, donde ofrecen productos exclusivamente de Mitsubishi Electric. Encontrar un equipo que se adapte a tu presupuesto y, a su vez, cumpla con tus expectativas es sencillo, siempre y cuando se valore la importancia de hacerlo.



Disponer de un mecanismo de calidad

La clave para escoger un aire acondicionado en la situación actual está en sus filtros. Con un historial de años de funcionamiento en aviones y en quirófanos, los filtros recomendados actualmente son HEPA.



Por sus siglas en inglés, HEPA se refiere a un filtro de “aire de partículas de alta eficiencia”. Además de usarlo en los espacios ya mencionados, es recomendado también en el resto de los espacios públicos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Sin embargo, este filtro no es suficiente para garantizar la calidad del aire. También debe cumplir con la normativa UNE1822 de España, referente a los filtros HEPA, que determina su eficacia.



Existen otros filtros altamente efectivos, como el Plasma Quad Plus, desarrollado con tecnología exclusiva por la marca japonesa Mitsubishi Electric, capaz de neutralizar los principales contaminantes del aire.



Capacidad de los filtros

Para que cumplan las recomendaciones del Ministerio, los filtros HEPA deben retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95 %. El filtro Plasma Quad Plus no está sometido a la norma española al ser un producto de innovación.



Este último neutraliza el 99% de bacterias, virus y moho; elimina el 98% de elementos alérgenos; captura el 99,7% de ácaros y polvo, y el 99% de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5); y elimina olores. Además, es el único cuyos resultados están avalados por la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).



Relación entre la calidad y el precio

Usualmente, una alta calidad representa un alto costo, pero los productos Mitsubishi Electric se enfocan en el menor consumo de energía que, en consecuencia, lo convierten en una de las opciones más económicas y funcionales en España.



