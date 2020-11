Hemanos: Todos los que sabemos inglés- nivel medio-, y utilizamos el traductor de GOOGLE para traducir el idioma de Shakespeare y un montón de gente más, sabemos que “loser” quiere decir “perdedor”.



Es difícil declarar “loser” o perdedor a un sujeto que lleva detrás 71 millones de votos como los que ha obtenido Donald Trump. Y él lo sabe. Y lo saben todos los extremistas del mundo que estiran a nuestra sociedad hacia los extremos de derechas y de izquierdas buscando el enfrentamiento en lugar del acuerdo.



Ya sabemos aquel dicho de que “Mas vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Pues parece ser que el mundo va dirigido al pleito de cabeza. Me refiero al conflicto por no querer llegar a un acuerdo. En España también estamos metidos en un conflicto de bloques (debe ser un virus mundial). Los de derechas y los de izquierdas, donde los centros se difuminan cada vez más y preferimos vivir en el desacuerdo y nuestra verdad absoluta a poder hacer la más mínima cesión.



El problema es grave, porque cuando se pierde (to lose) uno o una se frustra (gets frutrated). Y la frustración no es buena cuando uno está armado con armas de las de verdad (weapons) o con un ejército de abogados (lawyers) bien pagados.



Hace cien años, en los años 20 del siglo XX pasado, este virus recorrió el mundo y no nos lo pudimos quitar de encima hasta mediados de los años 40, con más de 80 millones de muertos en las dos guerras mundiales y 650.000 muertos en nuestra “querida” guerra civil.



Llamadme exagerado. Posiblemente en la guerra en la que estamos los muertos no sean por balas y bombas. Pero habrán damnificados… y muchos.