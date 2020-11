Nadie puede combatir la vida por sí mismo ¡Qué importante es hacer los caminos abrazados y hasta soñar envueltos en un vivir desvivido! Víctor Corcoba

lunes, 9 de noviembre de 2020, 00:40 h (CET) I.- EMOCIONES QUE AGRADAN

Me gusta navegar hacia las alturas y verme junto al sol, crecer sin muros y volar hacia el reino de lo armónico, que es donde realmente se vive, en el estar y en el ser, en virtud del buen hacer y en la claridad del buen obrar, superando observancias inhumanas, eclipsando miserias. No hay mejor avance que el alma desposeída de mundo, que el mundo restituido por el galáctico que nos cautiva; prendido el interior de invisibles pulsos que nos alientan, todo se vuelve más en donación y también más invisible, pues el corpóreo don dinero nos utiliza a su arbitrariedad. Hay que volver a la senda de la rectitud y concurrencia, a refundirse en el ecuánime estado de las cosas humanas, que nos ayudará a revivirnos en esa dicha de la palabra, con el amor de amar como abecedario para el recorrido, morando en el verso para huir de lo perverso y tener paz.



II.- LOS DESVELOS DEL AMOR El mundo nos requiere como hijos que somos del amor, y ha de ser una pasión preferencial por aquellos últimos, un afecto de mirada limpia, nada posesiva, todo entrega, que cuida de la fragilidad con la ternura desinteresada del abrazo y atiende a todas las llamadas de asistencia. Asistir a esas personas que sufren y mueren de hambre, hallarse a su lado siempre, notarse entre sus lágrimas, rebuscar con ellas otros horizontes menos angustiosos, hasta agonizar de cariño y vencer este calvario de dolor, pues hay angustias que brotan porque son fruto del odio. Todas las amarguras nos matan, la del desamor nos deja sin raíces, que es como quemar la voluntad en el trayecto, disipar los latidos que nos reconducen a vivir en familia, a sentirnos miembros entre sí, a animarnos mutuamente, porque la vida es para hermanarse y no perder el tiempo.



III.- DARNOS VIDA EN COMÚN

Hemos de aprender a reprendernos, a situarnos cada cual consigo mismo y junto a los demás, a vivir en el respeto hacia sí, para frenar las inmoralidades que nos atrapan, pues solo desde la consideración, podremos dejar correr las diferencias, estimular y provocar la luz del intelecto. Nada somos por sí mismos, necesitamos alimentarnos unos de otros y alentarnos constantemente en el andar, elevar el espíritu en comunidad, encumbrar los sueños, ennoblecernos corazón a corazón, concebirnos parte de un mismo tronco, para darnos existencia en común. Que la vida es el arte de la comunión conjunta, del hacer y del deshacer en comunidad, del crear y recrear unidos, del partir y compartir fusionados, no hay otro sentido existencial, que la pertenencia común a un mismo deseo, a vivir en el encuentro, no a morir en el vil desencuentro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Gobierno crea una KGB en España, y otros comentarios “Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo9 por medio de una constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable” Juan Bautista Alberdi Nueve meses Voces disímiles, inatrapables convocaba detener la imagen y el sonido repicaba en las vísceras, detener el audio para volver a escuchar lentamente los versos que se me escapaban y era realmente difícil despegarse de la pantalla La muerte ríe abrazada a la vida Con la poesía sanamos y detenemos la muerte y nos hermana, como hicimos los poetas de los 19 países convocados el primero de noviembre de este año 2020: Primer Festival Internacional Literario: Honrando la muerte y celebrando la vida Loser ​Es difícil declarar “loser” o perdedor a un sujeto que lleva detrás 71 millones de votos como los que ha obtenido Donald Trump ¿De conflicto territorial a guerra religiosa? Enric Barrull, Girona