La IV Noche de las Telecomunicaciones de Madrid será un tele-evento

viernes, 6 de noviembre de 2020, 17:26 h (CET) Organizada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, se celebrará el próximo 12 de noviembre a las 20 horas. Asimismo, se entregarán cuatro galardones, para reconocer el trabajo realizado por profesionales, empresas e instituciones del sector TIC que han contribuido significativamente al progreso en Transformación Digital, Innovación, Impulso a la Profesión y Excelencia Profesional La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación celebrará, el próximo 12 de noviembre a partir de las 20 horas, su cuarta edición de la Noche de las Telecomunicaciones.

El evento de referencia para el sector de las TIC en Madrid reunirá a sus asociados, así como al tejido empresarial, institucional y universitario, vinculado a la Ingeniería de Telecomunicación.

Este año, debido a la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos, AEIT-Madrid ha decidido organizar una “tele-gala”, íntegramente online, en la que los asistentes compartirán sus proyectos, experiencias, contactos, conocimientos, vivencias, ideas y, también, su reconocimiento a la labor de profesionales, empresas e instituciones de su sector.

En esta gala se hará un énfasis especial en el papel transversal de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, presente en todos los niveles y sectores de la economía y de la sociedad, cuyo reto actual consiste en asumir el liderazgo de su transformación digital.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto a prueba el talento de los profesionales de las telecomunicaciones, que han conseguido mantener disponibles, con gran calidad, las infraestructuras necesarias para nuestras comunicaciones, facilitando así la labor de los servicios de emergencias, sanitarios, logísticos, etc.

Esta titulación, que ha habilitado que el tejido empresarial, industrial e institucional pueda apoyarse en las TIC para funcionar de forma natural, aún en condiciones extremadamente adversas, y que habilitando la revolución digital la sociedad del siglo XXI, acaba de cumplir 100 años en 2020.

Durante el evento se entregarán cuatro galardones, en reconocimiento al excepcional trabajo realizado en el marco de las TIC por profesionales, empresas e instituciones públicas de la Comunidad de Madrid, que han destacado por contribuir de forma diferencial a que sigamos avanzando en Transformación Digital, Innovación, Impulso a la Profesión y Excelencia Profesional.

En opinión del presidente de la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, José Cea Jiménez, “sin lugar a dudas, la sociedad no se había enfrentado en nuestra historia reciente a una crisis como la que estamos viviendo hoy, desencadenada por la pandemia de COVID-19, que está golpeando especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ahora, más que nunca, es fundamental reconocer el papel crucial que están jugando las telecomunicaciones en nuestro día a día para mitigar los graves efectos de esta crisis. La formación online, el teletrabajo, la medicina colaborativa, la relación telemática con las administraciones y, también, con nuestros amigos y familiares. Todo ha cambiado pero, gracias a las telecomunicaciones, hemos mantenido abierta una ventana al mundo exterior, y sin riesgo de contagio. Por ello, gracias a todos, a los profesionales y a los usuarios de las telecomunicaciones, porque juntos hemos conseguido acelerar y alcanzar hoy lo que para muchos era el futuro”.

Esta edición, además de por el contexto de la pandemia, será recordada por ser una muestra más de la aceleración de su transformación digital que está acometiendo AEIT-Madrid, que quiere estar al nivel de la profesionalidad y la labor desarrollada por sus asociados, los Ingenieros de Telecomunicación.

Sobre la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid)

La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT-Madrid) nació en 2009 por mandato de la Asamblea General de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), con el objeto de completar el modelo territorial y dar un servicio de proximidad en una Comunidad Autónoma que concentra alrededor del 43% del total nacional, más de 3.000 asociados.

Con el fin de ser la asociación de referencia para todos los Ingenieros de Telecomunicación que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, así como para instituciones y empresas, AEIT-Madrid tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo la intensificación de las relaciones con las instituciones gubernamentales y educativas de la Comunidad, el fomento de la incorporación y la participación de los jóvenes en Madrid y la provisión de herramientas que faciliten la reorientación y reciclaje profesional para impulsar el acceso al mercado de trabajo.

