Cómo elegir los calcetines adecuados, por DALKON REGALOS

viernes, 6 de noviembre de 2020, 14:35 h (CET) Lejos de ser una parte insignificante del vestuario, armoniosamente emparejado con el estilo de ropa adoptado, los calcetines son verdaderos accesorios de moda. La clave para no perder el equilibrio a la hora de comprar los calcetines está en una buena elección de material, color y longitud. Pero eso no significa que el estilo se deje de lado para apoyar el look que se quiere mostrar ¿Cómo se pueden elegir los calcetines correctamente?

DALKON REGALOS explica los detalles que se deben tener en cuenta para elegir el par de calcetines adecuado:

Definir la altura de los calcetines que pueden convienen, según las circunstancias en que se vaya a usar. Medias, medias modernas, calcetines, calcetines invisibles, se puede elegir entre estas opciones de altura.

Dependiendo de la temporada y de las actividades que se planea hacer, se puede elegir los materiales entre seda, lana, algodón, etc. para una comodidad óptima.

El color de los calcetines, aunque normalmente apenas perceptible, es un detalle que no hay que descuidar. Establecer el aspecto que se quiera conseguir.

El correcto equilibrio entre estos criterios previos asegura la armonía del estilo de ropa que se piensa llevar. Además, define la mirada con antelación para que puedas encontrar el camino en el proceso de selección.

Siguiendo las diferentes marcas y gamas del mercado, una comparación de los precios de las diferentes marcas es siempre necesaria al elegir los calcetines adecuados.

¿Qué es un par de calcetines?

Literalmente significa "zapato pequeño", un calcetín es una media que se lleva dentro del zapato y se usa en la mitad de la pierna o en los tobillos.

En el pasado, los calcetines de cierta longitud era el accesorio que se llevaba dentro de la parte superior de los zapatos, un tipo de ropa similar a los pantalones cortos de la época actual. Hoy en día, hay una gran variedad de ideas para el diseño de calcetines a medida.

¿Por qué usar calcetines?

Los calcetines, lejos de ser un accesorio de moda como tantos otros, cumplen una serie de funciones:

Permiten que los pies se adapten perfectamente a los zapatos, especialmente durante las actividades deportivas. Como un amortiguador, los calcetines aseguran la comodidad de las plantas de los pies mientras se mueven.

De la misma manera, el calcetín también amortigua la fricción que se pueda producir al caminar. No hay que temer ningún riesgo de ampollas.

Usar calcetines reduce la suciedad que puede dañar directamente los zapatos. Más fáciles de limpiar que los zapatos, los calcetines son prácticos e higiénicos.

La higiene interna de los zapatos y los pies también se asegura con el uso de calcetines. Al limpiar y secar la transpiración, se reduce el riesgo de olores desagradables.

Como toda la ropa pegajosa, un par de calcetines siempre mantiene los pies calientes.

Bien visible o no cuando el borde del pantalón está ligeramente levantado, la vista de un calcetín puede complementar elegantemente la estética del estilo de ropa adoptado. ¿En qué consisten los calcetines?

Externamente simple en su forma, el calcetín tiene varios elementos constitutivos:

El borde

El tallo

La "pierna"

La planta o el pie

El talón

La punta ¿Qué cortes elegir para los calcetines?

Hay 5 cortes diferentes de calcetines. Probablemente se puede tener uno en el armario:

El calcetín invisible: El calcetín invisible, bien camuflado en el zapato, es el estilo más discreto de calcetín por excelencia. Sirve como cubierta para la planta del pie y proporciona una mirada descalza desde el exterior.

El mini-calcetín: Cuya altura está entre el talón y el tobillo.

El calcetín: Se detiene en el tobillo.

El calcetín del medio: A media pantorrilla, el calcetín de media pantorrilla se usa comúnmente por la practicidad. Teniendo unos 28 cm de longitud de tallo, es adecuado para todas las ocasiones y todas las estaciones del año.

Calcetines largos: La altura de la rodilla es la forma de un calcetín que llega hasta la base de la rodilla.

Algodón: Al haber sido sometido a un proceso de mercerización, el algodón resultante está dotado de mayor fuerza, brillo y suavidad.

La fuerza la hace resistente al lavado, conservando su suavidad y color incluso con el tiempo.

Este material absorbe eficazmente la humedad, permitiendo que los pies respiren tanto en verano como en invierno.

Para uso profesional, deportivo o cotidiano, los calcetines de algodón aseguran la comodidad en todo momento.

Seda: Gracias a la calidad termorreguladora, el calcetín de seda es refrescante en verano y protector en invierno. Debido a la nobleza de su material, los calcetines de seda se usan generalmente en ocasiones especiales.

Lana: Más adecuada en invierno en comparación con el algodón, la lana mantiene más calor y asegura la absorción de cualquier transpiración.

Lino: Siendo capaz de absorber hasta un tercio del peso en términos de humedad, los calcetines de lino son los calcetines de verano por excelencia. Manteniendo los pies frescos, proporcionan una comodidad total.

Siempre se ha realizado esta pregunta ¿Cómo elegir el color correcto para los calcetines? Unas simples reglas en caso de alguna duda:

Para un look clásico y sobrio, es importante mantener en el mismo tono de la ropa o pantalones. Traje azul con calcetines azul marino, traje gris con calcetines grises hasta la rodilla.

Los calcetines negros pueden adornar un traje sin negro a juego con los zapatos bien barnizados.

Para un estilo más atrevido, combina un traje gris sobre calcetines rojos o verdes y el traje azul marino sobre rodilleras rojas o burdeos. Los calcetines verdes esmeralda irán perfectamente con los pantalones de franela azul y los zapatos con pátina para un look muy elegante.

Los patrones de rayas o lunares son bienvenidos para aquellos que buscan más originalidad.

Como el sello de un temperamento estéticamente imponente, los calcetines en púrpura frambuesa, amarillo mostaza y rojo cardenal pueden sublimar un estilo refinado y muy de moda.

Es importante conocer los calcetines ideales para hacer deporte donde también se pueden toleran los calcetines blancos, a riesgo de caer en el mal gusto.

¿Cómo elegir la talla de calcetín adecuada para hacer un regalo?

Antes de elegir el regalo de empresa, como puede ser un par de calcetines personalizados, es una buena idea saber la talla de zapatos.

Luego, se puede averiguar sobre el material y la marca, ya que algunas telas son mucho más elásticas que otras y algunas marcas son calibradas europeas, americanas o británicas.

De hecho, esta es una de las principales características de estos accesorios de lujo: hechos totalmente de material natural, estos calcetines no tienen ningún material extra, no siendo ni demasiado anchos ni demasiado ajustados.

¿Cuáles son las tallas de los calcetines?

Para saber el tamaño del calcetín, se puede aconsejar que consulte la siguiente tabla de conversión.

Esta tabla permitirá hacer la correspondencia entre las tallas de zapatos y el equivalente en tallas de calcetines.

Las tallas de los calcetines generalmente coinciden con las tallas de los zapatos. Sin embargo, las gamas de calcetines de lujo, como las de las marcas italianas, se calibran independientemente de las normas anglosajonas o europeas.

¿Por qué es importante el tamaño de los calcetines?

Una fuente de incomodidad, un bulto de lana en el extremo de los dedos de los pies o puntos de sutura muy apretados en los zapatos molestarán durante todo el uso. Por eso es importante elegir calcetines de la talla adecuada.

