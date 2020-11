ACOPI CERRAJEROS: ¿Cómo pueden los cerrajeros abrir una puerta cerrada? Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 14:46 h (CET) La mejor solución al problema de estar encerrado y abrir la puerta cerrada es llamar a un cerrajero profesional. Si se intenta romper la cerradura o romper una ventana, se arriesga no sólo a causar daños innecesarios y costosos a las puertas y cerraduras, sino también a uno mismo. Aunque la profesión de cerrajero ha experimentado cambios significativos para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad, la necesidad de intervención para abrir una puerta nunca cambiará Los cerrajeros en Madrid pueden hacer mucho más que abrir una cerradura y proporcionarte un nuevo juego de llaves. Como cerrajeros profesionales también se puede proporcionar una amplia gama de servicios, que van desde la apertura de todas las puertas con una llave, a la implementación de sistemas de llaves principales de alta seguridad, hasta la instalación de una cerradura segura en las puertas exteriores. Además, de ofrecer el mejor asesoramiento y soluciones para todas las necesidades de seguridad particulares como por ejemplo, todo lo que se necesita saber sobre las cerradura de seguridad para niños.

¿Cómo abre una puerta un cerrajero?

Los cerrajeros explican como abrir una puerta incluso si hay cerraduras que son extremadamente difíciles de abrir, sólo un verdadero profesional sabe cómo abrirlas, especialmente cuando está equipado con las herramientas adecuadas.

Y lo más importante, sólo si tiene el entrenamiento y la experiencia necesarios para realizar este tipo de servicio. Un cerrajero en Zaragoza tiene las habilidades y herramientas para abrir casi todas las cerraduras de las puertas, incluyendo las cerraduras de combinación.

Lo primero que hará un cerrajero es intentar manipular el mecanismo que abrirá la cerradura, existen diferentes tipos de cerraduras por lo cual, el cerrajero tomara el tiempo necesario para la apertura.

Lo que el cerrajero intenta hacer cuando elige la herramienta adecuada es abrir la cerradura sin causar ningún daño, permitiendo continuar usando la llave que ya tiene y que estaba potencialmente encerrada en la vivienda u oficina. Sin embargo, los cilindros de alta gama tienen un alto nivel de seguridad, que puede impedir que el cerrajero abra la cerradura de forma no destructiva.

En este caso, como último recurso, el cerrajero puede hacer agujeros en el cilindro en una posición estratégica para desbloquearlo. Esto requerirá que se cambie el cilindro o la cerradura completa.

Un cerrajero profesional tiene las herramientas y habilidades adecuadas

Si se encuentra atrapado fuera de la vivienda u oficina, siempre llama a un cerrajero profesional para que ayude a solucionar el problema. Si no se tiene las habilidades o herramientas adecuadas para abrir la puerta por uno mismo, se puede causar daños costosos que podrían haberse evitado con sólo llamar a un cerrajero.

Si necesita un cerrajero local con experiencia disponible las 24 horas sin parar, no busque más. El cerrajero, es la elección número uno en toda el área de Madrid. Los cerrajeros trabajan con cerrajería comercial y residencial.

¿La puerta y la cerradura están cerradas? ¿Qué hacer?

Llegar a casa después de un largo y cansado día de trabajo, y encontrarse frente a una cerradura con llave y una puerta que no se quiere abrir es algo que sucede más a menudo de lo que se piensa, obviamente creando grandes inconvenientes.

Lo primero que hay que hacer es, no perder los estribos, no ayuda pensar en qué hacer, y mucho menos usar la fuerza bruta, seguir girando la llave con demasiada fuerza y tomar la puerta con un hombro, además de que se puede herir, se corre el riesgo de crear más daños, sin mencionar el riesgo de romper la llave dentro de la cerradura, y encontrar con la extracción del muñón que queda dentro, difícilmente se puede resolver de forma independiente.

Esta situación puede depender del polvo u óxido, de un mal mantenimiento, de un problema con los propios engranajes, el hecho es que, a pesar de los diversos problemas, cuando se enfrenta a una cerradura cerrada no se debe desanimar porque hay una solución para todo.

En primer lugar, se podría utilizar un lubricante específico que se debe aplicar insertando la boquilla especial en el parche, rociando abundantemente en todas partes.

En este punto, se tiene que introducir la llave y girarla en sentido horario y antihorario varias veces, hasta que la cerradura se desbloquee.

En presencia de arañazos y rasguños que dificultan el funcionamiento de los engranajes, en su lugar, será bueno utilizar un lubricante en aerosol a base de grafito, alternativamente, se puede frotar la llave con la punta de un lápiz, los que los niños utilizan para dibujar.

Más de una vez el lubricante "hace un milagro", las cuchillas internas se desbloquean y el problema se resuelve. Si esto no sucede, lo más probable es que la cerradura esté en lo que se llama un "salto de mapa", es decir, la llave girada 180°, pero las tablillas no lo están, por lo que está cerrada.

Para sacarlo, la chapa en la que se inserta debe ser cortada con un destornillador o una lima e impide que salga. Si se mira otra llave idéntica, de hecho, se verá que en una de las dos hojas con las muescas que entran en el parche, hay una "raya" en relieve y el grabado se debe hacer en correspondencia con el relieve.

Una vez hecho esto, hay que agarrar la llave con firmeza, preferiblemente con unos alicates y tirar de ella. Una cosa que ciertamente se puede hacer para evitar eventos inesperados de este tipo, es proceder con un mantenimiento adecuado de la puerta, comprobando periódicamente su funcionamiento, manteniéndola limpia y proporcionando una lubricación sana, recomendando, para utilizar sólo productos específicos, mejor evitar los aceites para uso alimentario y similares, que retienen el polvo.

A menudo, cuando se improvisa o se encuentra un cerrajero equivocado, los resultados son tan desastrosos que hay que cambiar toda la cerradura, en lugar de cambiar sólo el cilindro, en casos extremos todo el armazón.

Un consejo sabio es reemplazar la cerradura después de abrirla, porque si se ha cerrado una vez hay una seria posibilidad de que la cerradura se vuelva a cerrar, además, ya no es fiable en términos de seguridad.

Cuando tienes que lidiar con una cerradura cerrada, es difícil para una persona inexperta abrirla, confiar en un cerrajero experimentado ahorra tiempo y dinero.

Desde hace años ACOPI CERRAJEROS se enfrenta a este tipo de imprevistos, para la empresa ya es normal que la administración diaria resuelva la apertura de puertas de seguridad, portones, cajas fuertes y más etc., en el 95% de los casos se ha resuelto al abrir una cerradura cerrada, sin sistemas de robo innecesarios, gracias a los cerrajeros altamente cualificados y siempre al día en el campo de las ventanas y puertas.

