Orduna e-Learning y Oftalmología Orduna celebran el Día Mundial de la Diabetes con una Jornada Internacional sobre Diabetes Mellitus y Salud Visual. En España hay 6 millones de diabéticos, la mitad sin diagnosticar; además el 6,85% de la ceguera legal en España, está relacionada con la diabetes Con motivo de la celebración el próximo 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes, Orduna e-Learning y Oftalmología Orduna han organizado para el día anterior, el 13 de Noviembre, una Jornada orientada a concienciar a los profesionales y a los pacientes de la importancia de revisar periódicamente su visión. Tanto en esta labor de difusión de la salud visual, como en la práctica clínica diaria, los organizadores cuentan con la colaboración de ZEISS, la tecnológica líder mundial de los sectores de la óptica y la oftalmología.

En España hay 6 millones de diabéticos, la mitad de ellos sin diagnosticar; además el 6,85% de la ceguera legal en España, está relacionada con la diabetes.

¿Cómo afecta a la visión patologías como la retinopatía diabética, el edema macular, y otras alteraciones relacionadas con la diabetes?

Se estima que la retinopatía diabética afecta a 1 de cada 10 pacientes diabéticos de la población española, y a medida que aumente el número de diabéticos tipo 2, se elevará la incidencia de lesiones oculares y la posibilidad de afectación de la función visual.

Detección temprana y nuevos tratamientos Láser

La probabilidad de desarrollar retinopatía diabética está relacionada con la duración y el tipo de diabetes por lo que la detección temprana de la retinopatía diabética es crucial, ya que la mayoría de los pacientes no experimentan ningún síntoma hasta estadíos avanzados de la enfermedad. Una vez que se diagnostica, es necesario que los profesionales de la salud visual conozcan los diferentes tratamientos, no solo las inyecciones antiangiogénicas, sino también los láseres de retina no iatrogénicos, de los cuáles en Oftalmología Orduna son pioneros en su clínica de Madrid.

Además de la atención oftalmológica, durante la jornada se abordará la evaluación optométrica del paciente diabético, con y sin baja visión ya que la diabetes no solo afecta a la retina. Investigaciones clínicas plantean que hasta el 73,6 % de los pacientes diabéticos tipo 2 sufren complicaciones corneales o de la superficie ocular “per se”, lo que también será abordado durante la jornada, así como otras afecciones.

Con esta jornada Orduna e-Learning y Oftalmología Orduna pretenden concienciar a profesionales y pacientes, del abordaje temprano de las afecciones oculares relacionadas con la diabetes, para evitar el avance de la ceguera.

Orduna e-Learning y ZEISS Vision Care amplían el marco de colaboración

Gracias al acuerdo de colaboración firmado la pasada primavera entre Orduna e-Learning y ZEISS Vision Care, los ópticos-optometristas partners del líder alemán, podrán asistir a la Jornada, para lo que disponen de dos opciones: en directo por streaming a través del canal YouTuBe de Orduna; o en diferido, a través de Vimeo.

Para inscribirse a la Jornada, los participantes deben enviar un correo electrónico a contacto@ordunaelearning.com con los siguientes datos:

Asunto: Directo- 9-13:30 horas del día 13 de noviembre

Nombre, apellidos, ciudad, y correo electrónico

Asunto: Diferido- 9-13:30 horas desde el 17 de noviembre al 27 de noviembre

Nombre, apellidos, ciudad, y correo electrónico

