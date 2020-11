Solán de Cabras lanza un nuevo envase infinitamente reciclable Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 12:18 h (CET) La marca presenta su formato lata, con y sin gas, una de las mayores innovaciones en sostenibilidad en el mercado de aguas envasadas. Este lanzamiento avanza en la apuesta por la reducción del impacto ambiental de la marca, pionera en integrar plástico reciclado en toda su gama. Solán de Cabras se compromete a que el 70% de sus envases estén hechos 100% de otras botellas en 2021 Solán de Cabras da un paso más en su responsabilidad por reducir su huella en la naturaleza volviendo a ser pionera en España en envases sostenibles, y lanza al mercado una gran innovación: el formato lata para sus variedades con y sin gas. Una novedad que completa la gama de formatos de la icónica marca de Mahou San Miguel y la posiciona como la primera gran marca de agua con este formato premium.

Solán de Cabras en lata sleek de 33cl destaca por su ligereza y elegancia, por enfriarse con rapidez y por estar hecha de aluminio, un material que permite ser reciclado infinitas veces sin perder sus cualidades iniciales. Además, es fácil de recoger y separar del resto de residuos, lo que lo convierte en uno de los envases más reciclados del mercado.

Con este nuevo lanzamiento, la marca Solán de Cabras continúa su firme compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta, a través de medidas que regulan la explotación de su manantial, el cuidado del caudal y del entorno, el proceso de envasado y la gestión de residuos.

Así, suma un nuevo avance a los que ya viene realizando en materia de ecopackaging, tras el lanzamiento en septiembre de su primera botella hecha 100% de otras botellas en formato de 50cl, y tras haber sido precursora en nuestro país con toda su gama de productos con un 50% de plástico reciclado.

Esta acción, aparte de responder al compromiso de la marca con la sostenibilidad ambiental, supone la reducción de 30.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, siendo este descenso equivalente a la cantidad de dióxido de carbono que filtran 300.000 árboles en un día, o el ahorro de 3.000 toneladas de plástico virgen desde 2017.

Para Jesús Núñez, Director General de la Unidad de Aguas de Mahou San Miguel, “en un año tan incierto como el que estamos viviendo, es un orgullo poder contar que desde Solán de Cabras seguimos reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y lo hacemos a través de la innovación, pilar fundamental en el que hemos seguido trabajando y que nos permite lanzar hoy el nuevo formato infinitamente reciclable y avanzar nuestros compromisos para 2021”.

Solán de Cabras anuncia además su compromiso en 2021 de implantar un 100% de plástico reciclado en sus principales formatos de 33cl, 75cl y 1,5l, lo que supondrá un volumen total de un 70% de plástico completamente reciclado y reciclable en toda su gama. Además, cuenta con otros formatos sostenibles como el vidrio, que es retornable en un 99% de su volumen total.

Solán de Cabras da un paso más presentando su compromiso global de sostenibilidad que impulsa también iniciativas para preservar el manantial situado en la Serranía de Cuenca donde cada gota se filtra por las rocas desde hace más de 3.600 años. Una de ellas es que utiliza únicamente un 2,5% del caudal del manantial, para no estresar esta fuente de vida única y conservar toda la pureza del agua.

Por último, el proceso de embotellado es otro de los aspectos en los que la marca de agua mineral natural refuerza su compromiso con la sostenibilidad, utilizando energía 100% renovable y verde, y con su política 0 residuos y de reducción del consumo de agua - 7,7% desde 2011, equivalente a 722 piscinas olímpicas - y energía - 14,54% desde el mismo año. Con estas iniciativas la marca da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y hacia la economía circular, que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, manteniendo el plástico dentro de su ciclo y fuera de la naturaleza.

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte de Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta con una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 13% y el 20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural. Recientemente, ha incorporado a su portafolio Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y Solán de Cabras Antiox, una gama de aguas con beneficios funcionales pensadas para ayudar a reforzar las defensas y cuidar la piel y el cabello, así como Solán de Cabras con Gas, el mismo agua mineral natural, pero con un toque inesperado.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción de más del 32%. Dispone de 11 centros de elaboración de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 4.250 profesionales. Cuenta con más de 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras.

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países.

