5 grandes marcas cuentan con Magnolia CMS cómo lo hacen en España Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 09:54 h (CET) Los días 11, 12 y 13 de noviembre, desde la comodidad de la silla de casa o la oficina, se podrá ver esta experiencia única en la que profesionales españoles de 5 grandes compañías de Fintech, Turismo, Educación, Seguros e Industria compartirán a través de entrevistas cómo resuelven sus retos reales de marketing y tecnología en el día a día. Esta iniciativa es ya la 5ª edición del evento Magnolia Amplify, que este año se transforma en online para llegar a todos los profesionales de habla hispana Innovación y tecnología al servicio de la personalización web

En esta edición de Magnolia Amplify Online Experience, en entrevistas en directo, líderes de diferentes áreas de marketing y tecnología en Orange Bank, IE University, Air Europa, Applus y Crédito y Caución contarán en persona cómo aplican soluciones innovadoras de marketing y tecnología para mejorar la experiencia de cliente.

¿A quiénes están dirigidas estas entrevistas?

Todos los profesionales interesados en la transformación digital enfocada al gran reto de la personalización de la experiencia del cliente podrán sacar ideas accionables e inspiradoras de estas entrevistas. Y, en concreto, quien más partido sacará de ver y escuchar a estos grandes profesionales son los líderes y profesionales senior de marketing, tecnología, UX, web y comunicación, ya que al final de cada entrevista habrá una ronda de preguntas por parte de los asistentes en remoto.

¿Qué temas se hablarán en las entrevistas?

Durante los tres días que durará el evento, en los que se puede elegir a qué entrevistas se quiere asistir, se escucharán temas y casos de éxito tan interesantes como estos:

La creación de un sitio web global, multi-site, multi-idioma y multi-región.



Cómo se llega a la personalización de la experiencia online del cliente en el sector de los seguros.



El diseño e implementación del recorrido de un estudiante desde que es candidato hasta que se convierte en alumni.



En qué consiste el engagement en la nueva banca digital con campañas web altamente personalizadas.



Cómo organizar equipos y flujos de trabajo en remoto para tener arquitecturas de contenido optimizadas.

Para ver la agenda completa, los ponentes e inscribirse ya online, se puede hacer en la página del evento: mgnl.io/amplify-2020

¿Por qué escuchar estas entrevistas online (y mejor en directo)?

El engagement online se ha convertido en algo clave en el contexto actual para retener a tus clientes. Ya no basta con tener un sitio web y una app. Ahora sí que ya no es suficiente. La hipercompetitividad de las marcas por un rato de atención de sus clientes en el entorno online ha generado grandes avances e innovaciones en las técnicas para personalizar las experiencias web.

Al terminar de escuchar estas entrevistas se estará al día de estas innovaciones y cómo lo hacen marcas que ya están teniendo éxito; se sabrá más sobre cómo generar engagement en cada punto de contacto con los clientes para entenderlos y darles una experiencia online gracias a la que quieran seguir siendo clientes. Además, la gran ventaja de verlas en directo es que si se quiere saber algo más, se podrá preguntar a los ponentes de estas compañías en directo, vía chat o voz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.