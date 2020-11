Miniso llega al centro de Madrid con su diseño japonés de calidad y buen precio Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 09:03 h (CET) -- Diseño japonés de alto nivel, gran calidad y precios ajustados caracterizan los más de 3.000 diferentes productos que los madrileños encontrarán en la tienda situada en la calle Conde de Peñalver 30 – -- Gracias a la acogida de sus productos de consumo inteligente, en Navidad Miniso habrá abierto 25 tiendas en once comunidades autónomas en el año y medio transcurrido desde que la marca llegase a España – Miniso, la marca de diseño japonés líder mundial en productos de lifestyle de alta calidad y buen precio, inaugura hoy, viernes 6 de noviembre, a las 17 horas, su primera tienda en el centro de Madrid, ubicada en la calle Conde de Peñalver 30, junto a Zara y H&M. Tras La Gavia y Fuenlabrada, será la tercera tienda de las más de quince que la enseña abrirá tanto en la Comunidad como en el centro de Madrid. La capital se une así a la fórmula de éxito de Miniso, que se ha convertido en un fenómeno mundial tras abrir 4.200 tiendas desde su lanzamiento en Tokio en 2013.

En el evento de apertura, los primeros asistentes recibirán flyers de descuento y regalos. Los clientes también podrán disfrutar con una tienda ambientada con los colores blanco y rojo de Miniso, tras ser recibidos en el mundo del diseño japonés por el equipo de la tienda y por los influencers invitados, entre los que estará la cantante Soraya, de fama eurovisiva, con un “Konichiwa, bienvenido a Miniso”.

Con esta inauguración, Miniso continúa dando respuesta a la gran acogida que sus tiendas y productos están teniendo entre los consumidores españoles. Se trata de la decimosexta apertura de Miniso en la península, donde cuenta con un potente plan de expansión con el que al fin de este año habrá abierto 25 tiendas en once comunidades autónomas españolas en algo más de un año y con el que prevé llegar a un total de 250 tiendas entre España y Portugal.

“La inauguración de esta tienda en la comercial calle Conde de Peñalver es un momento muy esperado para Miniso porque teníamos ganas de estar en el centro de Madrid y de acercar a los que viven en la capital nuestra propuesta de diseño japonés de calidad a buen precio. Tenemos plena confianza en que nuestra tienda será un plan atractivo para salir de compras, porque nuestros productos van a sacar a los clientes madrileños esa sonrisa que se le pone a uno cuando encuentra lo que necesita y además consigue con ello embellecer su hogar o mejorar su cuidado personal o el de su familia“, ha comentado Ana Rivera, directora general de Miniso para España y Portugal.

En los cerca de 200 metros cuadrados de la tienda de la calle Conde de Peñalver 30, los clientes encontrarán 3.000 referencias distintas de las 11 categorías de producto que Miniso pone a su disposición: salud y belleza, electrónica, productos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y estuches, organización, accesorios, papelería, textil y juguetes. Además, la gran variedad de productos con licencia de MARVEL, We Bare Bears, Adventure Times y Barrio Sésamo es única en Miniso y atrae a fans de estas marcas y a aquellos que buscan algo exclusivo. Asimismo, uno de los secretos del éxito de Miniso es el continuo refresco de sus tiendas con nuevo producto cada 7 días. Como resultado, los clientes encuentran un ambiente acogedor y continuamente renovado cada vez que visitan una tienda de la enseña.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso tienen precios sorprendentes, fidelizando a clientes de entre 18 y 40 años. Con el fin de alcanzar la excelencia en el diseño, la “Miniso Original Design Academy” (MOD), cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur. El equipo de diseño trabaja continuamente para crear productos funcionales e innovadores para una vida simple. Esta mirada única del diseño de Miniso ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, entre ellos los “Red Dot Design Award 2020”, “iF Design Award” y A’ Design Awards.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dulces La Ponderosa lanza su nueva línea de productos, selección especial Wiohair revoluciona el mercado anticaída y lanza un nuevo champú en seco eficaz al instante El sector de las ambulancias está encantado de la eficacia de Zonwhite para desinfectar sin químicos La Demarcación de Ciudad Real del COACM propone el Mes de la Arquitectura La buena calidad de aire en el hogar, fuente de salud contra el COVID-19