Expertos en marketing recomiendan la gestión online y variable de los gastos de oficina para reducir costes Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 15:07 h (CET) El experto en Marketing Digital, Luis Domínguez, ha asegurado que la utilización de herramientas de gestión online puede reducir los gastos de cualquier negocio porque permiten comparar, negociar, controlar, variabilizar y priorizar tanto los costes fijos como la política de precios de las empresas Luis Domínguez (IBERIA Manager de Yolo Insurtec), ha sido el protagonista de la nueva jornada de Fast Forward Sessions, el programa de formación gratuita para pymes y profesionales autónomos que Vodafone mantiene desde 2015, y que periódicamente pueden seguirse a través de la plataforma https://fastforwardsessions.es/.

En su ponencia titulada “Reduce gastos de tu negocio a través de la gestión on line”, este experto y Profesor Asociado en The Valley Digital Business School, NTT DOCOMO Digital, EY, PwC y el IESE, ha analizado las herramientas y aplicaciones disponibles en la red para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de negocios digitales ya que, como ha explicado, “googlear bien y saber lo que existe en el ecosistema de Internet permite negociar y reducir gastos”.

Luis Domínguez ha asegurado que la gestión on line de los negocios permite reducir los gastos ya que ofrece información para fijar correctamente los precios, establecer costes variables para gastos de oficina, buscar colaboradores freelancers, y ofrecer incentivos y fórmulas de “salario trabajado” a los empleados.

Esta sesión se suma a la que ofreció el pasado 8 de octubre el CEO de Social WoW, Ismael Teijón, sobre cómo promocionar los negocios en Internet, y tendrá continuación el próximo día 3 de diciembre con una masterclass sobre cómo proteger de forma sencilla un negocio en el entorno digital.

El programa y el plazo de inscripciones están ya disponibles en el portal web https://fastforwardsessions.es/, y permite además que los interesados puedan dejar preguntas a los ponentes para que se resuelvan en cada sesión y puedan recibir por mail información específica de cada uno de los temas.

Esta iniciativa ha contado con la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Vigo Impulsa, Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Empresarios Jóvenes de Valencia, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Empresarios Vinícolas de Extremadura, Universidad de Málaga, Link by UMA y Jóvenes Empresarios Región de Murcia entidades que se suman a Google, Western Digital y Bosch que, desde octubre de 2015, han apoyado el desarrollo de las más de treinta sesiones presenciales que se han desarrollado en toda España y han sido retransmitidas simultáneamente en directo por streaming y RRSS.

Hasta la fecha, Fast Forward Sessions ha impartido más de 2.000 horas de formación gratuita de la mano de más de 80 expertos de diferentes ámbitos, a más de 3000 PYMES y profesionales de 42 ciudades españolas, además de todas las masterclass online del último año y las programadas para esta nueva temporada.

