Las cacatúas ninfa, la mascota ideal para (casi) todo el mundo, por mininfa.org

jueves, 5 de noviembre de 2020

jueves, 5 de noviembre de 2020, 13:37 h (CET) Aunque la variedad original de las ninfas es la Ninfa Gris o «Ancestral», el ser humano ha dado origen a diferentes variedades de esta ave exótica. Las ninfas, al igual que otros animales, pueden cruzarse entre sí, para obtener razas de todo tipo con aspectos totalmente diferentes Los pájaros han sido, desde siempre, una de las mascotas favoritas de muchas personas, debido a su fácil cuidado, a que son mucho más baratos de mantener que otros animales y a que no precisan de mucho espacio, por lo que pueden convivir en un piso o apartamento pequeño. Pero dentro del mundo de las aves, las cacatúas ninfas ocupan un lugar especial.

La capacidad para aprender y reproducir palabras de estos animales, su singular plumaje, el hecho de que puedan llegar a apegarse de forma muy especial a su humano, y en definitiva, su forma de interactuar con las personas de su familia, han hecho que estos pájaros, de la familia de los loros, sean especialmente apreciados, y que cada vez más personas se interesen por ellos, según apuntan las estadísticas de la página web especializada en cacatúas ninfa mininfa.org.

En mininfa.org han podido apreciar un notable aumento de interés por estos fantásticos y sorprendentes animales, que en múltiples ocasiones han protagonizado noticias por sus habilidades,como la ninfa perdida y a la que su dueño logró hallar porqué le había enseñado a silbar la canción de ‘La Familia Adams’, la que se volvió viral cantando ópera, o la que lo hizo con las canciones de Queen… Ciertamente, tener una cacatúa ninfa no es para nada aburrido.

Desde mininfa.org han notado que cada vez son más las personas que buscan información sobre estos pájaros. En su web, pueden encontrar todo lo que necesita saber cualquier persona que desee tener una ninfa como mascota, desde todos los tipos de cacatúa ninfa, los cuidados necesarios, comportamiento, alimentación, cría… Y también pasar un buen rato con los mejores vídeos de estos simpáticos animales.

Posiblemente la crisis y la falta de tiempo sea uno de los motivos que hayan llevado a muchas personas a pensar en las cacatúas ninfa como el animal de compañía ideal, y posiblemente están en lo cierto, y que requieren menos inversión y dedicación que la que pueda necesitar un perro. Sin embargo, no hay que olvidar que sigue siendo un ser vivo que será parte de la familia, por lo que es importante informarse muy bien antes de decidirse a incorporarlo a nuestras vidas, para ello, una visita a mininfa.org puede ayudar a disipar cualquier duda que se tenga.

