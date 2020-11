GA Group lleva la innovación a la Prevención de Riesgos Laborales a través de un Escape Room virtual Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 13:37 h (CET) La compañía experta en proyectos de gamificación y aprendizaje ha puesto en marcha una sala de escape virtual, un proyecto mediante el cual el trabajador puede adquirir los conocimientos necesarios sobre prevención de riesgos en el espacio de trabajo de una manera formativa y atractiva. A través de unos escenarios futuristas, diseños 3D y elementos audiovisuales, el usuario debe superar una serie de pruebas relacionadas con la PRL para cumplir su reto con éxito La crisis del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todos a nivel empresarial. Para garantizar su futuro, las compañías saben que tienen que apostar por la formación de sus empleados, y la situación actual impide realizar talleres de forma presencial. Pero no solo se trata del aprendizaje a nivel de disciplinas o procedimientos. La enseñanza en Prevención de Riesgos es un aspecto fundamental que tanto empresas como empleados deben conocer a la perfección.

Desde GA Group, consultora especializada en Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales e Innovación, dan un paso más para ofrecer una nueva propuesta formativa que se adapte a las circunstancias actuales y acerque el aprendizaje de estos ámbitos al mayor número de personas posible de una forma experiencial e impactante, de manera que el usuario pueda interiorizarlo.

Así nace su ‘escape room’, un entorno lúdico eminentemente experiencial y propicio para que el usuario se deje “arrastrar” por la acción a través de su alter ego, actuando y decidiendo por sí mismo en cada momento en función de las dinámicas planteadas para reforzar los hábitos preventivos.

El espacio está formado por una sala principal y una secundaria, donde se desarrollan las distintas dinámicas. En dichas salas, un personaje llegado del futuro deberá buscar la ayuda necesaria para entender y revertir el deterioro que sufre su generación. Para ello, el usuario deberá ir resolviendo cuestiones relacionadas con aspectos básicos de PRL: EPI’s, riesgo químico, biológico, ergonomía, pérdidas de visión o problemas de oído. Su objetivo es salir de la sala virtual a tiempo, sano y salvo.

Los escenarios, modelados en 3D, tienen una temática futurista y han sido supervisados por un equipo de expertos en PRL y Gamificación, de modo que la experiencia del usuario sea atractiva e instructiva. Los guiones han sido realizados por profesionales certificados en Story Telling, y a través de ellos se han realizado una serie de audiovisuales a modo de hilo conductor que, junto a la iluminación, introducen al participante en la historia de un modo totalmente inmersivo.

Gracias a esta experiencia virtual, cualquier empleado puede aprender conceptos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales de una forma más fácil, con menor coste, sin límites de tiempo y espacio, sin tener que desplazarse ni invertir en equipos especiales, y de forma plenamente interactiva.

“Vivimos una situación excepcional, en la que los contactos interpersonales en los que antes se basaban cierto tipo de formaciones no son posibles hoy en día”, declara Gabriel César Jiménez, CEO de GA Group. “Ya habíamos constatado la efectividad de los talleres experienciales, llevados al extremo en nuestras salas de escape, relacionadas siempre con nuestro mundo, la PRL. Ahora queremos dar un paso más allá, desde nuestra orientación fundamentalmente tecnológica, para acercar nuestra formación experiencial al mayor público posible”, añade.

Sobre GA Group

En GA Group trabajan para activar todo el potencial de los equipos de trabajo en las organizaciones a través del aprendizaje y la sensibilización. Son expertos en el desarrollo de proyectos de impacto, especialmente en las áreas de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Equipos.

Sus procesos de transformación se fundamentan en la innovación y la creatividad. Las metodologías diseñadas y contrastadas por su equipo se adaptan a los nuevos conceptos que nacen en su particular laboratorio de ideas para crear proyectos únicos y emocionales.

