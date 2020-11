Cerca del 30% de españoles solo gastarán en este final de año en cosas prioritarias Ante un Black Friday y Navidad más digitales que nunca, los españoles llegan entrenados en ecommerce, con una media de una a dos compras por mes Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de noviembre de 2020, 12:45 h (CET) Ante un Black Friday y una Navidad que se prevén más digitales que nunca por la crisis sanitaria, un 27% de consumidores afirma que solo gastarán en esta recta final del año en cosas que consideran personalmente prioritarias, según el informe “Digital Consumer 2020” de Nielsen Media, en colaboración con Dynata (descárgate el informe en Documentos Relacionados en la parte inferior del correo). Además, dos de cada diez afirman que este año comprarán menos para ahorrar más, en un momento en el que existe menos confianza para consumir, tanto por las restricciones como por la incipiente crisis económica.



De hecho, si bien es difícil resistirse ante las compras en este momento del año, cerca de uno de cada cuatro consumidores mirará los precios con especial atención, de tal modo que o bien comparará importes más de lo habitual o, directamente, solo comprará artículos con descuento.



No obstante, ante la llegada de dos de las grandes fechas de consumo, parece que los consumidores comprarán más en Navidad que en Black Friday, en un año ya de por sí inusual por el retraso a octubre de una fecha tan señalada como el Prime Day y el lanzamiento de campañas agresivas de descuentos de otros retailers en esas mismas fechas, que provoca que se concentre en unas pocas semanas el calendario de rebajas online, diluyendo así su efecto.



Así, en Navidad un 51% podrá gastarse hasta 100 euros en perfumes y fragancias, frente al 45% en el Black Friday. Caso similar con moda y belleza, ya que por motivo de la época navideña ese dispendio lo harán seis de cada diez consumidores.

Otra categoría en la mira del consumidor será la de bebidas alcohólicas. Un 32% gastará hasta 100 euros durante el Black Friday, cifra que asciende al 49% en Navidad, al preverse más casera y celebrando Nochevieja en casa y con la familia por videollamada.



Asimilando el ecommerce

De cara a esta recta final del año, y por lo inédito de la situación, es previsible una campaña más online que nunca. Y a ello ayuda no solo el miedo al COVID, sino que los consumidores llegan más que entrenados en lo que a consumir por la red respecta, si bien comprando ocasionalmente, aunque ya experimentando en primera persona cómo es manejarse en este canal.



En concreto, en los últimos tres meses, los españoles han realizado de una a dos compras online mensuales, principalmente en su ordenador, seguido de su móvil, siendo los dispositivos preferidos a la hora de comprar.



No obstante, hay determinadas palancas que, de ser accionadas, pueden traccionar de nuevos consumidores, aumentando la probabilidad de que se decanten por Internet, y en las dos principales el precio importa. En concreto, el envío gratuito (para un 64%) y los descuentos online (45%). Eso sí, sin desdeñar la experiencia y facilidad de compra, dado que un 39% pone como contraprestación que el proceso de pago sea sencillo y rápido.



Sin embargo, en estos tres últimos meses, los consumidores han distinguido entre prioridad alta y baja para realizar sus compras. Los shoppers han declarado una prioridad alta para adquirir categorías como alimentación (91%), salud y medicinas (71%) y productos de limpieza del hogar (67%). Frente a una tendencia hacia lo esencial, hay menos protagonismo a compras más emocionales que pasan a ser de prioridad baja como moda (57%), perfumes y fragancias (49%) y belleza (48%).



