Los laboratorios clínicos españoles han realizado más de 18 millones de test desde el inicio de la pandemia Los test aprobados tienen una eficiencia para detectar el virus superior al 95%, pero depende del momento en que se haga el estudio Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de noviembre de 2020, 12:42 h (CET) Los profesionales de la Medicina de Laboratorio han tenido un papel crucial en la pandemia por COVID-19 en nuestro país, participando desde el inicio: toma de muestras, aislamiento del RNA viral, cuantificación de la carga viral e interpretación del resultado. Asimismo, en los pacientes ingresados, se han ocupado de la monitorización de los indicadores de pronóstico y los parámetros de respuesta; para orientar los tratamientos de cada paciente y valorar si estaban siendo efectivos.

Durante estos nueve meses, la mayor parte de los cambios en los laboratorios de los hospitales españoles han sido organizativos. Los laboratorios dedicados en exclusiva al diagnóstico de la COVID-19 sí han aumentado las plantillas y han recibido más equipos para realizar estudios.



“Dado que se trataba de un virus nuevo, no existían pruebas específicas para su estudio. En las semanas iniciales se agotaron los reactivos para realizar las pruebas. En los laboratorios clínicos hemos trabajado al máximo de capacidad con los recursos que hemos tenido en cada momento”, explica la Dra. María Orera, Unidad de Genética del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Presidenta del Comité Científico del Congreso.



Hablamos del XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico LABCLIN 2020, que tendrá lugar del 8 al 14 de noviembre, organizado por la Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM-ML), la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA) y la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML): una cita de formación ineludible para los profesionales de la especialidad.



“La decisión de celebrar el congreso por primera vez en su historia en formato virtual ha estado basada por una parte en las garantías tecnológicas ofrecidas por la oficina técnica; y por otra en el reconocimiento de que los profesionales de la Medicina de Laboratorio necesitamos seguir adelante en nuestra formación, ya que la tecnología sigue avanzando y que todos nuestros pacientes necesitan la mejor atención posible”, explica el Dr. José Antonio Noguera, Jefe de Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y Presidente del Comité Organizador.

El contenido de este congreso comenzó a diseñarse en noviembre de 2019, de manera que, a principios de marzo de 2020, ya estaban la mayor parte de los contenidos seleccionados. “Con la llegada de la pandemia, los presidentes de las sociedades organizadoras, el comité científico y el comité organizador estuvimos sopesando la posibilidad de retrasar el congreso unos meses. Al final decidimos seguir adelante con los contenidos propuestos en las fechas previstas, añadiendo una sesión extraordinaria sobre COVID-19”, detalla la Dra. María Orera, Presidenta del Comité Científico.



Dicha sesión extraordinaria, propondrá una visión multidisciplinar del SARS-CoV-2 con el Dr. Félix Gascón, tratará los procesos de adecuación del laboratorio durante la pandemia con la Dra. Ana Isabel Quinteiro y a nivel internacional contará con el Prof. Matthias Orth, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Alemana de Laboratorio Clínico, quien revisará las estrategias aplicadas en su país y la experiencia acumulada en los últimos nueve meses. Teniendo en cuenta que la población de Alemania es casi el doble a la de España, los datos muestran una incidencia mucho menor del coronavirus a la de nuestro entorno.



Además, este año por primera vez se tratarán novedades como la importancia de los ritmos circadianos en los procesos biológicos (cronobiología), los test viscoelásticos para el manejo del sangrado y la microbiota como factor contribuyente a patologías frecuentes como la enfermedad cardiovascular; explorando el eje intestino-corazón. La puesta al día sobre estos temas contribuirá sin duda a una mejora en el manejo de los pacientes.



También en el cribado y diagnóstico precoz del cáncer, los laboratorios están directamente implicados. Es el caso de las patologías oncológicas en las que se han identificados marcadores biológicos como el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata.



El programa científico tampoco se olvida de patologías comunes como la diabetes o la hipercolesterolemia, que siguen aquejando a una gran parte de la sociedad; por eso en el congreso se van a desarrollar las nuevas estrategias diagnósticas y de seguimiento, integrando a los profesionales del laboratorio con los clínicos dedicados a la asistencia, con el fin de mejorar la salud global.



La efectividad para detectar el virus

Los tests aprobados tienen una eficiencia para detectar el virus superior al 95%, pero depende del momento en que se haga el estudio. A día de hoy se han realizado 18.072.174 pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2 en España; esta cifra incluye 13.850.371 pruebas PCR, 2.594.773 test de anticuerpos y 1.627.030 otro tipo de pruebas rápidas.



En líneas generales, los test PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) identifican el material genético del virus a través de miles de ciclos de amplificación; las pruebas de antígenos reconocen mediante anticuerpos proteínas específicas de la superficie del virus; y los tests antigénicos valoran la respuesta inmunológica de los pacientes ante el virus.



