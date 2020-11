Ser antimonárquico en España El pasado 30 de octubre, D. Ignacio Campos, fiscal de la Sala 2ª del TS, expresa que le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I, según el art. 56.3 de la Constitución José Enrique Centén

jueves, 5 de noviembre de 2020, 12:33 h (CET) En la ONU están representados 193 Estados y dos observadores (Vaticano, Palestina), de los cuales monarquías son 29, ninguno de ellos en América. 10 en Europa y 19 en el resto del mundo, ver https://www.vitrubio03.es/?p=7826



Pero la Borbónica española es única, digna de representar a 18 de ellas por su gran abolengo nombrandola Plenipotenciaria de la Barbarie, Absolutismo y Corruptelas, debido a su trayectoria durante los últimos 320 años.



El pasado 30 de octubre, D. Ignacio Campos, fiscal de la Sala 2ª del TS, expresa que le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I, según el art. 56.3 de la Constitución. En definitiva, los 2.000 Millones de dudosa procedencia (aunque las investigaciones han dado datos pormenorizados de su origen), son legales. De nuevo salta otra noticia sobre «los dineros», tan aficionado los borbones desde sus inicios, ahora es por el uso de tarjetas opacas por diversos familiares directos, se trata de una base imponible no declarada de al menos 800.000 o 900.000 €, tarjetas entregadas o gestionadas por un magnate mejicano y directivo de Goldman Sachs, ver LUH noticias. Esto es la cabeza del Iceberg, saldrán más, no cabe la menor duda, para esta dinastía la historia se repite y el final será por lo mismo que dijo Valle Inclán en 1931 de Alfonso XIII. Les recomiendo el destino como diplomáticos Plenipotenciarios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

