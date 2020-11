Gonzalo Barceló, abogado de Cremades & Calvo-Sotelo, Mejor Joven Abogado del Año Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 10:57 h (CET) Un joven abogado del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, Gonzalo Barceló, ha sido reconocido en la Edición 2020 de la británica Acquistion International como "Mejor Joven Abogado del Año 2020" (Best Young Lawyer of the Year 2020) Gonzalo Barceló se formó en Derecho en la Universidad CEU-San Pablo, con un doble grado en Derecho Jurídico Comunitario. Terminó sus estudios en la Universidad alemana de Tübingen, donde perfeccionó su nivel de alemán e inglés. Es Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual por la Universidad Europea y Cremades & Calvo-Sotelo. Entre sus especialidades se encuentran la de Laboral y Derecho Comunitario de la Unión Europea, aunque maneja también el área de penal y es asesor en préstamos inmobiliarios por la AIF según la Orden ECE/482/2019.

Barceló, joven promesa del derecho y la defensa jurídica en España, realizó cursos de prevención penal en el Deporte en la Universidad de Nebrija, de Formación de Tutores de Empresa con la Cámara de Comercio Alemana y realizó un curso de Garrigues e Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros sobre la revolución de las Fintech. Es profundo conocedor de la actuación del perito judicial ante los Tribunales de Justicia y experto en derecho de Internet y Telecomunicaciones.

Cremades & Calvo-Sotelo es hoy uno de los más prestigiosos bufetes de abogados de España, con oficinas en otros países del mundo como Colombia, Argentina, México, Francia, Chile, Israel y Puerto Rico. Este bufete surgió al inicio de la era digital como una “boutique jurídica” en derecho de las telecomunicaciones y entiende muy bien los retos y la evolución y la transformación que la tecnologíaía ha impulsado, compartiendo grandes retos que empresas, instituciones e individuos están afrontando, poniendo a disposición un nutrido equipo de juristas de probada competencia y experiencia en las diferentes ramas del Derecho y prestando gran atención por medio de su Escuela de Abogados a las jóvenes promesas del Derecho y la Abogacía.

