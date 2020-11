5 regalos que te sacarán de apuros

¿Todavía no sabes qué regalar en diciembre? No hay problema, es algo bastante común que puedes resolver fácilmente. Si no tienes tiempo de recorrer todo un centro comercial durante horas, entonces te conviene solucionar con opciones mucho más accesibles y efectivas.



Dicen que el amor entra por el estómago. No hay nada más estimulante que celebrar probando los platos típicos de la temporada. Puedes comprar cestas de navidad diferentes para brindarle a tu familia, amigos o compañeros la más deliciosa experiencia. Los gustos varían, pero esta opción tiene la ventaja de ajustarse fácilmente a cada caso.



A veces tenemos la falsa creencia de que para ofrecer un detalle de calidad hay que gastar mucho dinero. Las cestas navideñas se pueden conseguir en distintos rangos de precio y pueden resultar muy económicas. Todo depende del contenido.



Antes de seleccionar los productos que deseas incluir, considerando las preferencias de tus destinatarios, es importante planificar de acuerdo al tipo de evento o actividad que se vaya a realizar: cena de navidad, amigo invisible, celebración empresarial, cita romántica o reencuentro con los amigos.



Aquí te nombraremos 5 ideas que te pueden ayudar:



Cena de navidad En una cena de navidad no puede faltar un delicioso jamón de la mejor calidad. Llegar a un lugar con este detalle siempre va a generar reacciones positivas en los invitados. Importa más la calidad que la cantidad, pero si prefieres buscar otros complementos puedes escoger algunos encurtidos, chorizos, patés y champaña para que todos se deleiten en la mesa.



El envoltorio también es importante. Puedes presentar tu obsequio en una bonita canasta de mimbre que sirve como elemento decorativo.



Amigo invisible

Siempre hay ocasiones para brindar con un buen vino, no solo en diciembre. Cualquiera se sorprendería gratamente al recibir una cajita con tres botellas de diferentes cepas. Además, puedes incluir accesorios como sacacorchos, decantadores, tapones de metal, entre otros.



Celebraciones empresariales

En este caso aplica la regla “un poco de todo”. Cavas, jamones y quesos son productos muy comunes en las cestas de navidad que se reparten en las celebraciones empresariales a clientes, proveedores, colegas y socios. Esto es parte de la tradición, así que tenlo por seguro que tu regalo será bien recibido.



¡Cuida los detalles para que todo luzca profesional!

Cita romántica Un rico chocolate nunca falla. Los hay de todo tipo: en forma de bombones, trufas, catanias, galletas, oscuros, con leche, veganos, en una rica tarta o mousse… En fin, el regalo ideal para una cita romántica.



¿Qué otros empaques puedes elegir? Hay bolsas de cartón kraft con lazos muy románticos que combinan a la perfección.



Reencuentro con amigos Los dulces navideños tienen el poder de traer al presente los más hermosos recuerdos. Una combinación de polvorones, mazapán y turrones provocará la emoción de tus viejos amigos. Completa tu regalo con una botella de champaña o vino prosecco para brindar por un momento tan especial.