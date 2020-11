El BIM se impone como solución a los retos actuales de la arquitectura Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 07:01 h (CET) Los cambios en el sector hacen más necesario que nunca estar a la última en una metodología de trabajo que garantiza respuestas a todas las demandas que se han ido imponiendo en estos años. A través del comparador académico OTONAUTA.COM se puede acceder a la mejor formación en BIM de manera on line para dominar una técnica profesional eficaz y que apuesta por lo colaborativo El mundo está cambiando, y el sector de la arquitectura no es ajeno a esta transformación en la que la revolución digital y la crisis de la construcción tienen mucho que ver. Son años de nuevos retos, y es necesario adaptarse a las demandas que últimamente se imponen en un gremio en el que cada vez es más importante el trabajo colaborativo. Por esta vía apuesta la metodología BIM, a la que la mayoría de profesionales de la arquitectura ya ha dado o está dando el salto.

La inmersión más eficaz en el BIM, y así lo demuestra el nivel de demanda que tiene, y que la sitúa por encima del resto, es la que ofrece Espacio BIM a través de su máster on line de modelado de información para la construcción, que garantiza una formación completa para manejar y dominar esta técnica que exige ser aprendida de la mano de profesionales.

Y es que BIM va mucho más allá de AutoCAD. En esta metodología se maneja mucha información y se coordinan disciplinas muy diversas en un proceso detallado en el que se construye realmente el proyecto de edificio u obra similar. Es decir, con el dibujo específico como puerta de entrada, se accede a la información referente a materiales, estructuras, instalaciones y demás elementos, todos ellos parametrizados y medidos. Un procedimiento abierto a un sinfín de posibilidades.

Además, en un momento en que la arquitectura es, más que nunca, un quehacer colaborativo, BIM garantiza flujos de trabajo compartidos, coordinados de manera eficaz hacia una misma dirección por la figura del BIM Manager, cada vez más conocida en el sector en nuestro país.

Dar respuesta a todas estas demandas es lo que garantiza el máster BIM online en BIM Management de Espacio BIM, su Máster BIM Manager Internacional, una inmersión que faculta para dominar los procesos de trabajo BIM en proyectos de edificación y obra civil, tanto en fase de redacción y ejecución, como de explotación. Una formación totalmente on line impartida por arquitectos especialistas, con tutorías personalizadas, gamificación, etc., certificada por Autodesk, y, lo que es más importante, a través de una plataforma virtual amena y muy didáctica.

Porque solo Espacio BIM utiliza la Realidad Virtual (VR) para implementar BIM, ofreciendo la oportunidad al usuario/alumno de sumergirse en una historia de ficción mientras asiste a masterclass creadas por un equipo de arquitectos o ingenieros expertos en Proyectos BIM.

¿Hay una manera más atractiva de aprender? Para saber más sobre el máster on line de Espacio BIM, se puede acceder al explorador académico OTONAUTA.COM.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.