Aleasoft: Project Finance: cómo mitigar el riesgo de precios de mercado

Un contrato PPA es el punto de encuentro entre productor y offtaker sobre la visión del futuro de los precios del mercado eléctrico. El riesgo de precios de mercado es el más de difícil de asumir a la hora de la financiación de los proyectos de energías renovables, y herramientas como los PPA persiguen el objetivo de mitigarlo total o parcialmente. En este artículo se resumen algunos de los temas tratados en el webinar organizado por AleaSoft con la participación de Deloitte En un artículo anterior se resumían las conclusiones sobre la necesidad de tener una “visión propia y formada” del futuro del mercado como input de un modelo financiero robusto para financiar un proyecto de energías renovables, del webinar organizado por AleaSoft “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica”. El webinar tuvo lugar el jueves 29 de octubre y contó con la participación de dos ponentes de la consultora Deloitte, Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory, además de Oriol Saltó i Bauzà, Data Analysis and Modelling Manager en AleaSoft. En la mesa de análisis posterior a las ponencias, se unieron Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft y Jaume Pujol Benet, también Partner of Financial Advisory en Deloitte.

El riesgo de precios de mercado en la financiación de proyectos renovables

Como se comentó en la primera parte del resumen, el riesgo de precios de mercado es el más complejo de asumir en un marco donde los proyectos sin ayudas ni esquemas de feed-in tariff representan una gran parte de los nuevos proyectos que entran en el mix de generación de electricidad. El riesgo de volumen de producción se puede acotar en gran medida si se disponen de previsiones confiables de producción eólica o fotovoltaica que puedan establecer con seguridad volúmenes mínimos que se puedan alcanzar en un 90% de los casos, el conocido como P90, por ser el percentil 90 de la previsión de producción de un determinado proyecto.

Pero el riesgo de precios de mercado es aún relativamente nuevo en este ámbito de Project Finance de los proyectos de instalaciones renovables. Las distintas visiones que puedan tener del futuro del mercado los desarrolladores y la entidad crediticia hacen necesaria la adopción de medidas que mitiguen el riesgo de precios de mercado, ya sea reduciéndolo o eliminándolo por completo. Una herramienta muy generalizada para ello son los PPA, Power Purchase Agreements.

Los PPA como herramienta de gestión de riesgos

Los PPA permiten reducir o eliminar, dependiendo de su estructura, el riesgo que las fluctuaciones de precios del mercado eléctrico ponen sobre la rentabilidad esperada de un proyecto. Los PPA son contratos complejos hechos a medida prácticamente para cada proyecto en particular, y donde el precio de compraventa de la energía es sólo una pequeña parte de la larga lista de capítulos de que consta.

El precio de compraventa de la energía puede tomar estructuras muy variadas. Entre las más comunes están los swaps, donde básicamente se establece un precio fijo, o las estructuras floor, donde se fija un precio mínimo más una prima. A partir de aquí, se pueden diseñar distintas estructuras incluyendo también un cap o un precio máximo, o combinando swaps y floor a lo largo de la duración del contrato. Según Deloitte, esta última estructura es una de las que ofrece más ventajas a la hora de poder optar a una financiación del proyecto con mejores condiciones.

A la hora de negociar un valor y una estructura para el precio en un PPA es importante disponer de previsiones de precios del mercado en el largo plazo que proporcionen bandas de confianza con una métrica probabilística que permitan determinar con seguridad el riesgo asociado al asumir un determinado precio del mercado en el futuro.

Durante el webinar, los expertos destacaron que esta métrica probabilística de las bandas de confianza es una de las características más importantes en una previsión de precios a largo plazo, junto con la granularidad horaria que, como se comentó en la primera parte del resumen del webinar, es necesaria para la estimación de los precios capturados por la fotovoltaica y la eólica y de la rentabilidad del proyecto. En el caso de los reportes de previsiones de las curvas de precios de AleaSoft con 30 años de horizonte, se cumplen ambas premisas, fundamentales y diferenciadoras con respecto a otros reportes: desagregación horaria y bandas de confianza con una métrica probabilística.

El hidrógeno verde, de nuevo protagonista

Una vez más, como ha ocurrido en webinars anteriores organizados por AleaSoft o por la APPA, o en el mismo Foro Solar de la UNEF, el hidrógeno volvió a tomar protagonismo por el carácter estratégico que tendrá en la transición energética. Si bien quedó claro que, ahora mismo, un proyecto híbrido de planta renovable con la posibilidad de producción de hidrógeno verde no es rentable, a no ser que disponga de ayudas o subvenciones, o de ser un caso muy concreto donde el hidrógeno producido tenga un alto valor, ya sea por la ubicación o por el uso que se le vaya a dar.

Próximo webinar de AleaSoft

Continuando con la labor de información durante la crisis económica, en AleaSoft se está preparando un próximo webinar que tendrá lugar el día 26 de noviembre, como siempre tanto en inglés, a las 10:00 CET, como en español, a las 12:00 CET. Este webinar será el primero de una nueva serie “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021” que tendrá, al menos, dos partes, siendo la segunda en enero de 2021.

En este webinar, que será el último de este año 2020 y se sitúa prácticamente a las puertas del año 2021, se analizará el comportamiento de los mercados de energía en Europa durante estos últimos meses de crisis económica, también con una perspectiva histórica, y se mostrará una visión de lo que puede deparar el año 2021 y los siguientes. Además de los mercados de energía, también se profundizará en las necesidades de inversión y financiación de los proyectos de energías renovables, su evolución reciente y sus perspectivas para los siguientes años.

