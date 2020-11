Samsung apuesta por accesibilidad y conectividad en colaboración con ReSound Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 13:53 h (CET) La combinación de tecnologías de ambas compañías supone una solución para personas con pérdida auditiva. Así, los nuevos modelos Samsung Galaxy Note 20 y Note Ultra 5G ofrecen accesibilidad auditiva total en combinación con los audífonos ReSound ONE. Samsung y ReSound también ponen en marcha una colaboración permanente con un equipo multidisciplinar que verificará la accesibilidad auditiva de los diferentes terminales de la compañía tecnológica ReSound y Samsung están trabajando para adaptar y dotar de mayor accesibilidad a los terminales de la compañía tecnológica, facilitando su uso a las personas con pérdida auditiva.

Así, los nuevos modelos Samsung Galaxy Note 20 y Note Ultra 5G ya son compatibles con la nueva gama de audífonos ReSound ONE, tanto para enviar audio en streaming, ecualizado a la pérdida auditiva del usuario, como para convertirse en su mando a distancia a través de una aplicación específicamente creada para ello.

Hasta el momento, la mayoría de los dispositivos auditivos capturaban el sonido detrás de la oreja, por lo que el sonido que percibía el paciente era estandarizado, antinatural e incompleto. Ahora, con el lanzamiento de ReSound ONE, la gran novedad reside en que éste individualiza el sonido mediante un nuevo concepto: la audición orgánica.

Gracias a la homologación de los terminales, los usuarios de Samsung Galaxy Note 20 y Note Ultra 5G podrán controlar estos audífonos desde su propio smartphone. Además, desde la app ReSound Smart 3D, se pueden controlar los audífonos, utilizando el dispositivo como si fuera un mando a distancia. Asimismo, se puede controlar la transmisión directa de audio desde el teléfono al audífono. Para ello, ambas marcas se sirven del protocolo Android ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) que utiliza un sistema Bluetooth® Low Energy (BLE).

Dentro de este marco, Samsung y ReSound también han puesto en marcha un equipo multidisciplinar y permanente, formado por miembros de ambas compañías, que tendrá como objetivo verificar la accesibilidad, en este caso auditiva, de los diferentes modelos de la compañía tecnológica con las familias de ayuda auditiva ReSound.

De esta manera, Samsung y ReSound ofrecen una solución tecnológica para personas que sufren de pérdida auditiva. Una solución que ya recoge el portal Amóvil, una iniciativa liderada por la Fundación ONCE y desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad y que pretende ayudar a las personas con necesidades especiales a identificar dispositivos móviles accesibles, que se ajusten a sus necesidades y preferencias.

Un avance más hacia la audición orgánica

Con el nuevo ReSound One, la marca danesa se mantiene a la cabeza de la industria en el desarrollo de tecnología en la ayuda auditiva que imita el funcionamiento natural del sentido del oído.

Como ReSound One incorpora un micrófono dentro del oído, junto con el auricular, el usuario puede servirse del efecto pinna natural, como ocurre con los normoyentes, de la orientación direccional, de la reducción del efecto del ruido o del efecto viento, de su propio pabellón auricular, sin que sea necesaria la aplicación de algoritmos para imitarla. La audición que proporciona ReSound One, es más natural. Por eso la han llamado audición orgánica, porque es la que recoge el propio órgano auditivo.

