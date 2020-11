Tres descendientes de Rubén Darío, en un inolvidable recital poético virtual Abrazos de luz, lluvia de bendiciones, para todos y a cada uno, quienes aportaron su esfuerzo para lograr calidad, excelencia -locutor músicos, maquilladores, etc- y a cada uno de los participantes y Poetas de los 19 países que hicieron presencia con sus versos Carlos Javier Jarquín

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 11:44 h (CET) Este pasado domingo primero de noviembre del año en curso, se inauguró oficialmente el Festival Internacional Literario: Honrando la Muerte y Celebrando la Vida (FILHMCV) este proyecto es una iniciativa mía y de la escritora, poeta, emprendedora y editora mexicana Ana Ayala. En este primer festival (virtual) contamos con poetas de 19 países algunos de los invitados tienen una trayectoria literaria de renombre internacional u otros son autores emergentes.



En esa tarde cultural, artística, poética e inolvidable los representantes de México nos sorprendieron con sus presentaciones y es que los mexicanos el “Día de Muertos” lo celebran con admirable e indeleble fervor. Los organizadores de este evento nos sentimos agradecidos con todos los que se hicieron presentes, gracias poetas por regalarnos un recital poético virtual fabuloso. Gracias a la cantante y poeta Yared Ayala que nos deleitó con su talento, agradecemos enormemente al presentador Manuel Paulin (México) y nuestro fiel e infinito agradecimiento para la EDITORIAL AYAME de (EEUU) por su apoyo y participación. Todos los poemas que se dieron lectura en este recital serán publicados en una antología poética titulada: “Honrando la Muerte y Celebrando la Vida”.



Al inicio de la actividad se nos presentaron unos incidentes técnicos inesperados especialmente con la presentación de dos vídeos, el primero fue de Flor María Muñoz Bañales, ella nos dio una breve charla sobre el “Día de Muertos” en México, el otro vídeo fue de Martha, bisnieta primogénita de Rubén Darío, pero fuimos afortunados que pudimos escucharla recitar en vivo un hermoso acróstico.



Acá comparto el vídeo de Flor María, https://www.youtube.com/watch?v=PR7HE_7aX98&feature=share



En este memorable encuentro cultural literario hicimos historia, haber organizado este evento poético internacional fue un gran reto pero nos sentimos contentos con los resultados que tuvimos al final. En este recital histórico e indescriptible tuvimos el privilegio de contar con la presencia de tres bisnietos de Rubén Darío. Ellos son: Martha Eloísa Darío Lacayo escritora, poeta y gestora cultural, Martín Katz Darío arquitecto y Rubén Darío IV escritor e historiador. Martha recitó un poema de su autoría, Martín recitó un poema de su bisabuelo titulado, Margarita y Darío IV recitó uno de los poemas más célebres del “Príncipe de las Letras Castellanas” titulado, Lo fatal. Después de la actividad me contacté con los tres y aproveché para preguntarles sobre el recital, comparto la respuesta de cada uno. En este enlace comparto el vídeo de Martha Eloísa Darío que no pudimos reproducir: https://youtu.be/5Sfxqj4snGY



¿Qué le pareció este Primer Festival Internacional Literario: Honrando la Muerte y Celebrando la Vida?

Martha Eloísa: Verdaderamente MARAVILLOSO! Ha sido el Primer Festival Literario, organizado por Ana Ayala y Carlos Javier Jarquín; a quienes les agradezco profundamente la invitación, para participar, con la lectura de mi acróstico, escrito especialmente, para éste verdadero Encuentro, Universal, Poético Espiritual.



En la retina de mi alma, acunaré por siempre, este trascendente y significativo homenaje-ofrenda de transmisión y conexión Colectiva, Culturas con carga ancestral de nobles Valores. Y en esta ocasión, siendo 1 de Nov. El rememorar, el verdadero significado que representa, el “HONRAR LA MUERTE Y CELEBRAR LA VIDA”. Símbolo de nobleza, representa este Primer Festival Internacional Literario.



Abrazos de luz, lluvia de bendiciones, para todos y a cada uno, quienes aportaron su esfuerzo para lograr calidad, excelencia -locutor músicos, maquilladores, etc- y a cada uno de los participantes y Poetas de los 19 países que hicieron presencia con sus versos.



¿Qué le pareció este recital virtual? ¿Qué significó para usted haber leído en este evento un poema de su bisabuelo Rubén Darío?

Martín: -En mi caso al ver el video del anuncio del evento me retrotraje a 1994 México que estuve por 6 meses en un proyecto de arquitectura internacional y recordé lo que es para México el “Día de Muertos”. Para mí este recital fue una experiencia imborrable. Fue una emoción muy grande compartir el espacio justamente en estos momentos donde la muerte tiene un protagonismo en el mundo y escuchar tanta poesía que alimentó mi alma.



Emocionante ver a mi prima Martha Eloísa Darío Lacayo que si bien vive en Argentina hace mucho tiempo que no la veo y a mi primo Rubén Darío Lacayo que lo he visto una sola vez hace mucho años. Nunca habíamos estado juntos los tres en un homenaje poético. Para mi bisabuelo la muerte ha sido uno de los temas de su vida y muy recurrente en su obra la finitud, dejar al lector, al recitador a la audiencia con esa incertidumbre que todos en mayor o en menor medida tenemos.

Rubén Darío IV: Con este 1er Festival Internacional Literario, han sembrado un árbol maravilloso, el cual hay que regar y cuidar, para que se nutre y crezca. La vida se ama cuando se nutre de valores positivos, eso da inspiración a continuar día a día para ser mejores seres humanos, “Si a la vida” es vivirla con intensidad lo que escribimos y pensamos, llámese narración, poesía o canto, a través de una inspiración pura y desde los más profundo de nuestro ser, “Honrando la muerte” se honra y se recuerda lo que fue de la vida, porque “Recordar la muerte, es recordar lo que fue la vida” y para los que estamos vivos esto es también vivir, teniendo presente a los que se van o los que se fueron.



Al leer “Lo Fatal” sentí que la vida fluye como el agua naciente de un manantial, vamos en ella, nuestra capacidad de apreciar la vida, el contorno que nos rodea, sentirla, mantenerse a flote, venciendo obstáculos para no desfallecer, apreciar lo bello, comprender lo malo, razonar, discernir, decidir, continuar luchando hasta el último día por lo que amamos, sin importar lo que podremos encontrar en nuestro próximo suspiro, siendo grandes en fe. Muchas gracias, Carlos.



Comparto el poema que recitó la escritora y poeta Natalia Araceli López desde Argentina: https://lasletrasdenati.blogspot.com/2020/11/mi-poesia-para-el-festival-honrando-la.html?fbclid=IwAR22nS41y9u5c_g3fwsOmauDvufzvKOV5sRVHAa62oXaAAolvj5OF_ZKL68&m=1

