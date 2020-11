Allianz Partners apuesta por la digitalización de la salud Comunicae

miércoles, 4 de noviembre de 2020, 07:01 h (CET) La compañía amplía su oferta de servicios para ofrecer asistencia médica, inmediata, de calidad, durante y después de la COVID-19, a todos sus clientes El brote de la COVID-19 ha acelerado la digitalización de los servicios de salud e incrementado la demanda de asesoramiento y asistencia médicos en remoto. Tal y como anticipaba el último informe de Allianz Partners “La Vida Post COVID-19”, la tecnología digital será la norma en el ámbito de la salud y permitirá el acceso a servicios e información de manera cómoda, segura y eficiente.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la asistencia médica y ofrecer la máxima tranquilidad a sus clientes en esta época incierta, Allianz Partners amplía su oferta de soluciones digitales en este ámbito.

Hasta ahora, Allianz Partners ofrecía su servicio de teleconsulta médica, del que hoy ya disfrutan grandes partners como CNP Santander Insurance o Iberia, y que permite tener acceso, desde cualquier lugar, de manera inmediata, a un médico acreditado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este servicio también permite obtener asesoramiento especializado en áreas que van desde la pediatría hasta la dermatología.

En su apuesta por la digitalización de la salud, la compañía planea además incorporar en 2021 un nuevo asistente virtual, EMMA, hospedado en la plataforma suiza del grupo Allianz ´Medi24´, que acompañará a los usuarios durante su viaje por la aplicación y con quien podrán mantener una conversación por Whatsapp, Telegram o el propio chat de la herramienta. EMMA guiará al usuario y le ofrecerá todos los servicios su disposición: un sofisticado evaluador de síntomas, Dr. Chat y la línea médica telefónica habitual, estas dos últimas opciones, vinculadas a un médico que dará respuesta a todas sus preguntas. Este avanzado asistente no sustituye a los canales habituales, de tal forma que si el usuario lo prefiere, podrá contactar directamente con un médico de manera inmediata por chat, llamada o videollamada.

La herramienta de teleconsulta de Allianz Partners cuenta con la tecnología del grupo Allianz, por lo que no requiere la intervención de proveedores externos y garantiza la máxima robustez técnica y un almacenamiento, gestión y protección de los datos personales por la propia compañía, acorde con los últimos requerimientos de la GDPR. Con esta garantía, los usuarios pueden acceder a todo su historial médico en todo momento y disponer, en cualquier circunstancia, de todos sus datos personales sanitarios.

José Luis Tirador, director comercial de Allianz Partners España comenta: “Estamos simplificando el acceso a la salud y ampliando las herramientas de nuestra solución de teleconsulta que contará con un asistente virtual, EMMA. Los usuarios estarán acompañados en todo momento y contarán con un sofisticado evaluador de síntomas, además del acceso directo a médico 24/7, vía video, chat o una sencilla llamada telefónica, según sus preferencias. Ofrecer servicios médicos digitales e información sanitaria está ayudando a aliviar la presión que viven cada día los médicos y pacientes pero ante todo, hemos conseguido dar respuesta a las necesidades de los clientes en momentos clave de sus vidas. En Allianz Partners, ofrecemos a todos nuestros clientes, un acceso fácil y directo a la asistencia médica de calidad, gracias a las últimas innovaciones, nuestra capacidad tecnológica y nuestra red médica. La teleconsulta es un servicio con gran potencial y su adopción generalizada puede ser el camino hacia una nueva asistencia sanitaria”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.