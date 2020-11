Recolocación de profesionales afectados por el COVID. Talio colabora en el Proyecto 3R Empresa Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 17:25 h (CET) El programa 3R busca la incorporación de profesionales afectados por la Covid al sector ICTA, orientándoles al conocimiento y al uso de las nuevas tecnologías. Un proyecto de la Diputación de Bizkaia y Gara, quienes financiarán la actividad en su totalidad El proyecto 3R Empresa, mediante un acompañamiento con Reorientación, Recualificación y Recolocación, por la Diputación de Bizakaia y Gaia, tiene como objetivo la incorporación de profesionales afectados por la COVID-19 al sector ICTA, impulsando y financiando en su totalidad por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Este proyecto permanecerá abierto de Octubre del 2020 a Marzo de 2021, ya que las últimas actuaciones formativas serán en el mes de Marzo, es por ello que el plazo de inscripción de cerrará el 20 de Febrero de 2021.

Perfiles IT

La demanda de los perfiles IT cada vez es más notable en el mercado laboral actual. La transformación digital que sufren las nuevas corporaciones requiere de expertos especializados en áreas que antes ni siquiera existían.

Buscar profesionales que ofrezcan este servicio a las empresas es cada vez más común, es por ello que se ha incrementado y seguirá aumentando la demanda de perfiles IT en los próximos años. Los profesionales IT que cuentan con credenciales, certificaciones y experiencia demostrable cuentan con muchas posibilidades en el mundo laboral. Es por ello que para estos perfiles la formación inicial es imprescindible.

Temáticas

Se ofrecen temáticas con mucha demanda en el sector tecnológico. La transformación digital precisa de personal cualificado, es por ello que este programa formará al personal interesado en el proyecto en diferentes temáticas. Recibe una formación totalmente gratuita, financiada por diputación Foral de Bizkaia, puesto en marcha por Gaia y ejecutado por Gaia, Talio y otras empresas de formación.

Si se pertenece al sector de ICTA y se perdido el trabajo por la covid-19…¡Ésta es la oportunidad!

Se obtendrá el certificado en Business IT con la formación en Transformación Digital. Se enseñará a detectar aspectos de mejora en las organizaciones teniendo en cuenta las oportunidades existentes actualmente.

Debido a la tendencia del teletrabajo hoy en día, los equipos informáticos corren más riesgo que nunca, es importante asegurarlos y mantenerlos protegidos. El objetivo de la ciberseguridad es proteger los servidores, dispositivos móviles y otros sistemas electrónicos.

Es por ello que la ciberseguridad juega un papel fundamental en la actualidad, siendo un área muy demandada. La sociedad actual necesita proteger su privacidad, principalmente en lo referente a compañías de nivel internacional o global. 3R Empresa ofrece una introducción al mundo de la ciberseguridad, las auditorías y el análisis forense entre otros temas. Conociendo las técnicas de ataque más utilizadas, al igual que los métodos de defensa.

Se imparten fundamentos teóricos de la Inteligencia Artificial y sus principales ramas, tales como el Aprendizaje automático, el aprendizaje Profundo, Robótica, Procesamiento del Lenguaje y Sistemas Expertos.

Enseñarán el potencial que supone el Internet de las Cosas en cada industria, además de los nuevos negocios que surgen gracias a esta ciencia de datos y el modo de aplicarlo con éxito.

Con la Inteligencia Experiencial se ofrece una visión sobre la forma en la que la industria 4.0 revolucionará el mundo de los negocios a causa de la realidad aumentada y al mundo 3D.

Como expertos en formación y en la digitalización, desde Talio impartirán formaciones relacionadas con las metodologías ágiles y la ciberseguridad, si tienes cualquier duda puedes contactar con Talio.

¿A quién va dirigido?

Esta actividad está dirigida a los siguientes perfiles:

- Personas en paro del Territorio de Bizkaia, se priorizarán aquellas en situación de desempleo a causa de la COVID (Marzo de 2020)

- Disponer de una titulación alineada con el Sector (Electrónica, Informática, carreras STEAM o del ámbito de las ingenierías, …) o bien un conocimiento en profundidad de cadenas de valor de procesos industriales o de servicios (perfil que podrá desempeñar el rol de acelerador o facilitador), o bien disponer de una experiencia digital acreditada (responsables de sistemas, responsables de programación, …).

- Prioridad de género

¿Cómo inscribirse?

En caso de interés, la inscripción se realiza en la web del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral . Una vez inscrito, se pondrán en contacto con los interesados y se les solicitará el CV, DARDE, Vida laboral y el Empadronamiento, asimismo se iniciará el proceso de selección de los participantes.

¿Qué ofrece?

Debido a la transformación digital, un cambio ligado a las nuevas tecnologías en el área tanto empresarial como social, muchas corporaciones optan por personal cualificado, empleados formados en la materia, capaces de maximizar la eficiencia y generación del negocio. El principal objetivo de este proyecto es ofrecer a las personas participantes conocimientos suficientes sobre las nuevas tecnologías.

El programa 3R Empresa ofrece: Acompañamiento y orientación, formación presencial y online y recolocación en los citados sectores estratégicos.

1-Reorientación

La primera fase comprende a la Reorientación Profesional, realizada por profesionales del sector, será la primera atención a los participantes. Se desarrollarán las siguientes actuaciones:

- Diagnóstico Individualizado Gamificado

- Orientación Individualizado

- Orientación Grupal

2-Recualificación

En la segunda fase, la Recualificación, se realizarán una serie de píldoras formativas, ofreciendo una visión de la Transformación Digital y de las KET (Key Enabling Technologies). Se plantean las siguientes formaciones:

- Formación básica de 35h compuesta por 3 Módulos transversales y comunes para todos los participantes, aplicable en un modelo de capas de aprendizaje. (El Sector ICTA, Transformación Digital y Metodologías Ágiles)

- Formación en base a las tecnologías transversales del sector en módulos de 15h que puedan ir sumándose entre sí, pudiendo llegar a cumplir un itinerario completo de formación sectorial. Estimados una media de 2 cursos por persona participante. (Ciberseguridad, Inteligencia Artificial-IA, Internet de las cosas-IOT y Inteligencia Experiencial)

3-Recolocación

En esta última fase, la Recolocación, se plantearán reuniones de contacto con empresas junto a los perfiles alineados a las competencias básicas de la transformación digital o acerca de otras demandas del sector ICTA.

Para más información, consultar la web de Talio en: http://talio.it/

