Carpintería Metálica Villanueva instala cerramientos de cristal adaptados a las necesidades de cada hogar

martes, 3 de noviembre de 2020, 16:45 h (CET) Los cerramientos sirven para proteger y decorar una casa y, además, separar los espacios Los cerramientos de cristal en los interiores de un hogar tienen como objetivo aumentar la luz natural, ganando en metros, calidez y vida. Si se necesita realizar un cerramiento se deben valorar bien las medidas y el uso que se le va a dar antes de instalar nada. En Carpintería Metálica Villanueva recomiendan realizar cerramientos para ganar en aislamiento, espacio, comodidad y, fundamental, en ahorro energético.

Las instalaciones deben reducir el gasto energético y ser eficientes. Por este motivo, se deben tener en cuenta los elementos en cuanto a acabados y su unión con el resto de la vivienda para saber la eficiencia que tendrá el cerramiento ya que el material utilizado determinará la efectividad de la reforma.

La mejor opción para este tipo de instalación es el aluminio por diversas razones:

-Mucha variedad de colores y acabados. Adaptándose así a todos los gustos y estilos arquitectónicos.

-Resistencia. Es un material muy resistente que permite hacer cerramientos con gran seguridad y perfiles más delgados dejando así más espacio para el cristal y la entrada de luz natural.

-Aislamiento. La rotura de puente térmico con dos vidrios o más ofrece gran aislamiento tanto térmico como acústico siendo un gran ahorro energético en cualquier casa.

-Sostenibilidad. El aluminio se puede reciclar las veces que se quiera sin perder sus cualidades originales.

Ventajas de realizar un cerramiento de cristal:

1.Ganar en espacio. Cerrar las terrazas es lo más común tanto para ganar en espacio como para aumentar en seguridad y privacidad.

2.Aumento de la luz natural. Si es un cerramiento en interior es la mejor opción ya que no se pierde nada de luz.

3.Cerramientos con domótica. En Carpintería Metálica Villanueva integran sistemas de domótica en los cerramientos para facilitar el día a día en el hogar.

4.Decorativos. Dan vida y fuerza siendo la mejor opción tanto para interior como para terrazas o porches.

Además, existen otros divisores de espacio que no son cerramientos pero que, dependiendo de las necesidades, pueden ser interesantes también como son las cortinas o puertas de cristal que hacen más grandes las habitaciones y se pueden quitar y poner cuando se necesite.

Combinar vidrio y aluminio con rotura de puente térmico es una buena opción para ganar en espacio y ahorrar tanto a nivel económico como energético. Para más información sobre este servicio ponte en contacto con Carpintería Metálica Villanueva.

