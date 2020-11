SGO, la compañía de cojinete sin aceite número uno de Corea, abre su tienda en línea Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 16:41 h (CET) SGO, empresa especializada en la fabricación de cojinetes sin aceite, con motivo del Covid 19, ha iniciado la promoción de sus productos en exposiciones no presenciales y a través de su nueva tienda en línea Se espera que la demanda mundial de cojinetes, que se utilizan ampliamente en equipos de maquinaria, crezca rápidamente en el mercado. La empresa fabricante número uno de Corea en el sector de cojinete sin aceite es SGO Co., Ltd. por su tecnología y preparación a la demanda.

SGO, una empresa de fabricación especializada en cojinete sin aceite, se estableció en 2000 y se centra en la producción de cojinete sin aceite utilizados en máquinas de moldeo y moldeo por inyección de plástico, cilindros hidráulicos y piezas de unión de excavadoras, instalaciones de fabricación de acero, etc.

Actualmente, exporta sus productos a 30 países de todo el mundo, incluidos Japón, Alemania y Estados Unidos, los cuales son países con tecnología avanzada. Está aumentando su participación en el mercado, no solo en Corea sino también en los mercados extranjeros mediante la adquisición de patentes en el extranjero.

La compañía ha obtenido registros de diseño y patente en Japón y China, incluidas 11 de sus propias tecnologías.

Dado que la cancelación y el aplazamiento de las exposiciónes por Covid 19, redujeron las oportunidades de negocios cara a cara para encontrar compradores, SGO está promoviendo sus productos participando en las exposiciones no presenciales para encontrar nuevos compradores, aumentar la venta y expandir su presencia en el mercado extranjero.

Algunas de las exposiciones confirmadas para su participación en este año son los siguientes:

1.Alemania

- Nombre de la exposición: EuroBlech Digital Innovation Summit (https://www.euroblech.com/2020/english/event/digitalsummit/)

- Periodo: de 3 a 6 de noviembre, 2020

2. Turquía

- Nombre de la exposición: Plasteurasia 2020 (http://plasteurasia.com/en/)

- Período: de 2 a 5 de diciembre, 2020

Además abrió tienda en línea en el segundo semestre de 2020, para permitir que cualquier persona pueda comprar cojinetes y varias piezas relacionadas a molde en línea.

"SGO no fue una excepción en la situación económica mundial, que sufre de Covid 19. A través de esta exposición, SGO tendrá reuniones en línea con compradores y promoverá los cojinetes sin aceite. En el segundo semestre del año, SGO se esforzará por convertirse en el fabricante de cojinete sin aceite número uno del mundo, superando el resultado del primer semestre", manifiesta Choi Tae-soo, director ejecutivo de SGO.

