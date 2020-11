Grupo Especta advierte del riesgo de no actuar para acabar con las goteras Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:57 h (CET) Grupo Especta recuerda la "imperiosa necesidad" de actuar contra las goteras ante las primeras señales de su existencia en cualquier construcción Las goteras son auténticos problemas estructurales muy comunes en épocas de precipitaciones abundantes, como es el caso del otoño; son defectos que pueden tener como origen distintos puntos de la infraestructura y sus efectos, en los casos más severos, pueden ser lamentados por los propietarios o usuarios de estas instalaciones.

Por ello, Grupo Especta advierte de los principales riesgos de no hacer nada para solucionar las goteras, sea cual sea su naturaleza y dimensiones.

Cómo reparar unas goteras de forma rápida y eficiente

Empresas líderes en el sector ofrecen las mejores medidas para arreglar la situación y acabar con las goteras, por lo que es conveniente acudir a un servicio especializado, de referencia en el sector, como es el caso de grupoespecta.com, cuyo grupo multidisciplinar, estudiará el caso al que se enfrentan para determinar las mejores medidas.

Estos profesionales valorarán las diferentes opciones que permitan atajar el problema, como la sustitución de una teja o la impermeabilización total de la cubierta.

Consecuencias de no arreglar las goteras a tiempo

Mirar hacia otro lado cuando una persona se da cuenta que una construcción está siendo víctima de la filtración de agua desde el techo es un gran error, ya que puede conducir a otros efectos negativos a diferentes niveles:

- Fallos eléctricos que pueden afectar al funcionamiento de aparatos: electrodomésticos y otros equipos que se conectan a la red eléctrica podrían verse afectados debido al contacto con la humedad que se filtra por las paredes.

- Fugas por la oxidación de las tuberías: la humedad puede acabar siendo determinante para que el material de la red de tubos que suministra a la construcción se oxide y, por tanto, puedan surgir fugas indeseadas.

- Cortocircuitos: el contacto del agua con la red eléctrica es siempre motivo de cortocircuitos y apagones inesperados, que pueden afectar en gran medida a las previsiones y las comodidades de quienes hacen uso de estas instalaciones.

- Aparición de moho: estos efectos pueden conducir, ya no solo a daños materiales, sino también, en los casos más graves, a efectos muy negativos en la salud humana debido a la aparición de moho y otros microorganismos a causa de la humedad y la falta de aislamiento.

Estas son solo algunas de las consecuencias más frecuentes cuando se detectan goteras o filtraciones de cualquier clase, las cuales hay que intentar prevenir para evitar males mayores.

Grupo Especta está formado por un grupo de profesionales que prestan servicios integrales en materia de construcción, entre los que se encuentran las labores de rehabilitación para acabar con las goteras y despreocuparse en los días de lluvias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo Natural Optics digitaliza sus procesos de contratación La Limusina de la Navidad llega a Madrid Recolocación de profesionales afectados por el COVID. Talio colabora en el Proyecto 3R Empresa Neutrino Energy - El reverdecimiento de la energía Ofertia se incorpora a Mediapost en su apuesta por el drive-to-store digital