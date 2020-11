Paciente operada de incontinencia urinaria:"No podía estar siempre pendiente de no orinarme si estornudaba" Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:33 h (CET) Maribel Mart√≠nez, paciente intervenida por incontinencia urinaria se muestra encantada 18 d√≠as despu√©s de haberle colocado la malla quir√ļrgica mediante cirug√≠a m√≠nimamente invasiva; "puedo correr, toser, revolcarme en el suelo con el nieto y ya no se escapa nada", asegura. "Ser√≠a raro que la paciente tuviera que volver para realizar una segunda intervenci√≥n por malos resultados, se tratar√≠a de uno de los pocos casos que ocurren", constata Josean Rodr√≠guez, ur√≥logo de Policl√≠nica Gipuzkoa ‚ÄúLlevaba entre 15 y 20 a√Īos con incontinencia urinaria de esfuerzo y me ocasionaba p√©rdidas de orina al correr, toser o estornudar‚ÄĚ. As√≠ comienza Maribel Mart√≠nez su testimonio. Ella es una paciente de 70 a√Īos, y ha sido intervenida mediante una t√©cnica de cirug√≠a m√≠nimamente invasiva en Policl√≠nica Gipuzkoa, ‚Äúcon las ventajas que esta cirug√≠a conlleva; menos dolor, estancia m√°s corta en el hospital y menos complicaciones postoperatorias‚ÄĚ, expone su m√©dico, el ur√≥logo Josean Rodr√≠guez.

Seg√ļn la Organizaci√≥n M√©dica Colegial, la incontinencia urinaria es un problema que afecta a 6,5 millones de personas en Espa√Īa, estim√°ndose una afectaci√≥n del 25-45% en mujeres mayores de 20 a√Īos de edad. ‚ÄúPero tambi√©n hay un n√ļmero importante de hombres que lo sufren en silencio y es importante que sepan que hoy contamos con tratamientos muy eficaces tanto para mujeres como para hombres, lo mismo mediante medicamentos, como con t√©cnicas quir√ļrgicas m√≠nimamente invasivas cuando el medicamento no es suficiente, que realmente le cambian la vida para mejor al paciente‚ÄĚ, aclara el ur√≥logo guipuzcoano Josean Rodr√≠guez.

Estas incontinencias se manifiestan como escapes de orina, que obligan muchas veces a llevar compresas, protectores o incluso pa√Īales. ‚ÄúTodo esto hoy en d√≠a es evitable‚ÄĚ, afirma Josean Rodr√≠guez, ur√≥logo especialista en tratamiento quir√ļrgico de la incontinencia urinaria en Policl√≠nica Gipuzkoa, que explica que ‚Äúes muy importante diferenciar qu√© tipo de incontinencia estamos tratando: Si es de urgencia, el tratamiento b√°sicamente se reduce a los f√°rmacos; un tratamiento m√©dico, por ser debido a un exceso de actividad del m√ļsculo de la vejiga. Sin embargo, si es una incontinencia con esfuerzos, por ejemplo escapes de orina al realizar ejercicio f√≠sico, se trata de una incontinencia por fallo esfinteriano y el tratamiento es quir√ļrgico‚ÄĚ, afirma.

En palabras de Josean Rodr√≠guez, ‚Äúhoy en d√≠a, gracias a las mallas o tejidos de suspensi√≥n uretrales, la complejidad de la cirug√≠a se ha simplificado mucho e incluso se puede realizar con cirug√≠a menor ambulatoria, o como mucho, para comodidad de la paciente, con un solo d√≠a de ingreso‚ÄĚ, asegura el ur√≥logo. En el caso de las mujeres, a√Īade ‚Äúes una cirug√≠a m√≠nima, con una incisi√≥n vaginal y dos inguinales m√≠nimas que hace que la recuperaci√≥n sea mejor y m√°s r√°pida. Ser√≠a raro que la paciente tuviera que volver para colocar una segunda red. Se tratar√≠a de uno de los pocos casos que ocurren", concluye. A√Īadiendo que tambi√©n hay t√©cnicas muy seguras para los hombres.

Videotestimonio de Maribel: https://www.youtube.com/watch?v=ifyWUfe3VJU

Vídeos

Maribel Martínez, paciente operada de inconinencia urinaria en Policlínica Gipuzkoa



