Las anomalías cromosómicas de los embriones no dependen de la edad del hombre

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:45 h (CET) Según los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada, una solución parcial de este problema es la utilización de la hormona de crecimiento durante la estimulación ovárica para la FIV, para mejorar la capacidad de los óvulos de corregir las anomalías de tanto su propio ADN como del ADN aportado por el espermatozoide fecundante No existe relación entre la edad paterna y la incidencia de anomalías cromosómicas en los embriones, según un estudio, recién publicado, realizado por grupo de científicos canadienses, si bien la tasa de fecundación fue algo más baja con los espermatozoides de los hombres de más de 50 años de edad en comparación con los más jóvenes. La fecundación, in vitro (FIV), se realizó mediante la inyección de los espermatozoides en el citoplasma de los óvulos (ICSI), y el estudio contempla solo los tratamientos en los que se utilizó óvulos de donantes jóvenes (.



Según los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada y coordinadores de varios estudios sobre los factores paternos en la reproducción asistida, la clave para entender estos resultados es el hecho de que todos los embriones fueron concebidos con óvulos de mujeres jóvenes. “Nuestras propias observaciones sugieren que los óvulos de las mujeres jóvenes tienen la capacidad de corregir varios problemas genéticos y epigenéticos de los espermatozoides. Por esta razón, desde hace años proponemos la donación de los óvulos de mujeres jóvenes para aumentar el éxito de la FIV en los casos donde existe una frecuencia elevada de espermatozoides con daños (fragmentación) de su ADN".



Retraso de la paternidad

Desde hace décadas cada vez son más parejas que posponen la edad de paternidad y varios estudios demostraron que esta tendencia disminuye las tasas de embarazo y de parto, principalmente a causa del deterioro de la calidad del ADN de los óvulos de la mujer. Pero ¿cuál es el impacto del envejecimiento en el hombre? La edad paterna media ha subido de los 27 años a los 31 años en las cuatro últimas décadas, y el porcentaje de los padres de más de 40 años ha subido del 4% al 9% durante este periodo.



Luchar contra el envejecimiento

Con la edad, los óvulos de la mujeres pierden la capacidad de corregir errores en su propio ADN así como los en el ADN de los espermatozoides introducidos por la FIV. Una solución parcial de este problema es a utilización de la hormona de crecimiento durante la estimulación ovárica para la FIV. La hormona de crecimiento mejora la capacidad de los óvulos de corregir las anomalías de tanto su propio ADN como del ADN aportado por el espermatozoide fecundante. Sin embargo, el tratamiento con la hormona de crecimiento nunca no podrá devolver la juventud a los óvulos de las mujeres de edad avanzada. Hacen falta otros tratamientos, a medida de cada pareja. para alcanzar el resultado deseado: el nacimiento de un niño sano.



Soluciones disponibles

Según los doctores Tesarik y Mendoza Tesarik, “Hay que analizar, hasta el más mínimo detalle, todos los aspectos de cada caso, incluyendo los valores hormonales, la ecografía pélvica y la histeroscopia de la mujer, así como el espermiograma y el índice de fragmentación del ADN de los espermatozoides del hombre, la edad de cada uno, la historia de la pareja (hijos nacidos, abortos involuntarios, resultados de los eventuales tratamientos anteriores), y la presencia de posibles patologías asociadas, tales como diabetes, problemas de la glándula tiroidea, hiperprolactinemia y otros problemas endócrinos, anomalías de la coagulación de sangre, problemas del sistema inmunitario, por citar solo las más corrientes. De acurdo a los resultados de estos análisis se debe informar a la pareja de las probabilidades de alcanzar una descendencia sana mediante diferentes técnicas disponibles y evitando repeticiones del tratamiento".

