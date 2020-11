Los mandos universales de Ewent permiten controlar televisores y otros dispositivos Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 14:05 h (CET) Hoy en día, se tienen múltiples dispositivos en cualquier hogar, por lo que disponer de un mando universal que funcione correctamente es imprescindible para manejarlos de forma cómoda Cada vez es más común que en una misma casa haya varios televisores y de distintas marcas, además de otros aparatos. Por eso, con el paso del tiempo, utilizar mandos universales puede ser la mejor opción para unificar el control de todos en un único punto.

Ewent cuenta con varios modelos de mandos universales que se adaptan a la perfección según las necesidades de cada hogar y los modelos de televisión u otros dispositivos que tenga cada familia, así como su uso habitual.

Los mandos universales son aquellos que funcionan, en general, con cualquier marca y modelo y están pensados para usar con distintos aparatos a la vez sin tener que cambiar de uno a otro, así como para el momento en el que el mando original de la televisión se pierde o se rompe.

¿Qué ventajas tiene utilizar mandos universales para TV?

1. Es universal. Se puede usar para cualquier televisor o dispositivo que lleve mando, independientemente de su marca.

2. Es asequible. Por lo general son más baratos que los mandos originales.

3. Gran variedad. Puedes elegir entre más opciones que si buscas el original de la marca.

4. Más botones y funcionalidades. Puede incorporar más funcionalidades que un mando original.

5. Todo en uno. Sólo con un mando, si se desea, se pueden controlar varias televisiones o dispositivos de la casa.

¿Qué tipos de mando universal tiene Ewent?

- Control remoto para Smart TV: LG, Sony, Samsung, Panasonic, Philips y televisores inteligentes en general (EW1576): incluye todas las funciones del mando original, así como las de Smart TV. Muy importante, no necesita programación.

- Mando a distancia original 4 en 1 programable a través de un ordenador con micro USB (EW1570): Permite controlar 4 dispositivos con un único mando a distancia. Se programa a través de Windows e incluye todas las funciones del mando a distancia original y se mantiene actualizado constantemente. Es multifunción ya que se puede utilizar tanto en televisiones como en proyectores, barras de sonido, discos duros, SAT, Blu-ray,…

- Mando a distancia para televisores inteligentes LG y Samsung (EW1575): Es especial para televisiones de LG y Samsung e inteligentes fabricados desde el año 2000. No se necesita programación e incluye todas las funciones de los mandos originales, así como las funciones típicas de 3D y Smart TV.

Ewent cuenta con un asesoramiento personalizado para poder elegir el mando que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente y así poder saber al momento la compatibilidad con los televisores de casa y cuantos dispositivos se pueden conectar, así como sus funciones. En definitiva, es una buena opción para mantener un orden en el hogar y tener siempre a mano un buen mando que controle todos los dispositivos.

