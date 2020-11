Desamark ofrece un código promocional Google Workspace GRATIS para la nueva versión de G Suite Comunicae

martes, 3 de noviembre de 2020, 09:45 h (CET) La herramienta empresarial de Google, G Suite ha pasado por un proceso de rebranding y ha cambiado el nombre de la marca por el de Google Workspace. Desde Desamark han aprovechado esta iniciativa para realizar una promoción y brindar a los usuarios la oportunidad las nuevas ventajas de la plataforma La digitalización y la transformación digital hacen evidente la necesidad de transformar los procesos productivos de las empresas, aún más en momentos de pandemia como el actual.

Herramientas como G Suite, que pasa a ser Google Workspace, permiten gestionar la información y las tareas de un negocio, flexibilizando así el trabajo y la organización de las plantillas.

Google Workspace: Más integración y administración de dispositivos

El proceso de re-branding que está llevando a cabo Google supone un gran cambio para la marca y un rediseño de la suite de aplicaciones (Gmail, Docs, Meets, Sheets y Calendar), incorporando nuevas funciones diseñadas para que todos estos productos estén más integrados entre sí y añade nuevas funcionalidades que fomentan el trabajo en equipo, como la posibilidad de iniciar una videollamada en Google Docs o la previsualización de otros documentos. De este modo facilita a las empresas el trabajo en remoto y en equipo sin perder productividad, sino aumentándola.

Es, en definitiva, una estrategia que atraer al usuario gracias una herramienta más integrada y que permite incluir elementos de otras superficies de trabajo.

Prueba gratuita y compra promocional

Gracias al acuerdo con Google, Desamark ofrece una prueba gratuita durante unos días y, posteriormente, un código promocional del 10% de descuento en el Business Starter y Business Standard de Google Workspace durante el primer año: https://www.desamark.com/codigo-promocional-google-workspace/

Para facilitar el proceso de prueba y compra, Desamark explica todos los pasos en este video: https://www.desamark.com/video-codigo-promocional-g-suite/

Si lo que se quiere es estar informado de todas las novedades y promociones que ofrece Desamark de este y otros productos, se les puede seguir en su Canal Youbute: https://www.desamark.com/canal-youtube

Certificaciones en marketing online: el nuevo plus en el CV

Toda esta evolución hacía el trabajo digital hace imprescindible la incorporación de personal especializado en gestionar el ámbito digital de las empresas.

Por ello, certificaciones en este sector, como Google, Hubspot, SemRush, Hootsuite, etc. hacen del candidato alguien más interesante y atractivo a la hora de reclutar personal, además de una mayor reputación y una mejor credibilidad con los clientes.

En CertificationAnswers ofrecen guías de estudio para formarse en marketing digital y preparar las certificaciones oficiales de forma más rápida y sencilla: https://www.certificationanswers.com/

Vídeos

Google Workspace promo code FREE

Código promocional Google Workspace

Respuestas de Certificaciones de Marketing online



