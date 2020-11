AuraQuantic posicionado en el Magic Quadrant de Gartner 2020 para plataformas de aplicaciones Low-Code

AuraQuantic, anteriormente conocido como AuraPortal, proveedor líder de software de automatización de low-code, ha sido posicionado por Gartner en el Magic Quadrant de Plataformas de Aplicaciones de Low-Code para Empresas. [i] Según Gartner, empresa líder en investigación y asesoramiento, "las plataformas de aplicaciones empresariales de low-code ofrecen capacidades multifunción y de alta productividad en las funciones de TI central, departamental y usuarios de negocio". Además, Gartner predice que, "para el 2023, más del 50% de las empresas medianas y grandes habrán adoptado un LCAP como una de sus plataformas de aplicaciones estratégicas".

Las organizaciones usan AuraQuantic para gestionar personas, bots, inteligencia artificial (IA), reglas de decisión y flujo de trabajo en una única plataforma de low-code con infinitas posibilidades de integración. El resultado es una mayor eficiencia operativa, una productividad óptima y mejores experiencias del cliente a través de aplicaciones empresariales personalizables que son fáciles de construir y rápidas de entregar.



"Estamos encantados de estar incluidos en el Magic Quadrant de Gartner para plataformas de aplicaciones empresariales de low-code", comenta el CEO Pablo Trilles "Para nosotros, este es el reconocimiento por nuestro arduo trabajo y esfuerzo continuo para proporcionar a las empresas las herramientas que necesitan para seguir siendo competitivas ahora y en el futuro".

"Tenemos una sólida experiencia en Gestión de Procesos de Negocio, lo que explica nuestro sofisticado soporte para la gestión de procesos y decisiones", explica Pablo, "y con nuestro reciente cambio de marca, nuestro enfoque único y nuestros continuos esfuerzos de innovación, estamos encantados de entrar en la siguiente fase del desarrollo de AuraQuantic en un líder mundial en software de automatización empresarial".

Acerca de AURA

AURA es una empresa internacional proveedora de software, con sede en Estados Unidos y España, reconocida por firmas analistas líderes, gracias a su extrema facilidad de uso, rápidas implementaciones, integración con otros sistemas, escalabilidad y muchas otras características.

AuraQuantic es la plataforma digital diseñada para que los usuarios de negocio puedan crear procesos y aplicaciones ilimitados de manera fácil y rápida para automatizar las operaciones, reduciendo costes y optimizando la productividad.

Combina la sofisticación de un iBPMS (Intelligent Business Process Management Suite) para la automatización de procesos en entornos de integración, innovación y diseño intuitivo, permitiendo transformar de principio a fin, todas las operaciones de negocio de forma sencilla.

Con la plataforma digital AuraQuantic es posible convertir ideas en aplicaciones de negocio, y acelerar la transformación digital.

