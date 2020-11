Una encíclica crucial Pedro García, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

Estoy seguro de que mucho se escribirá durante largo tiempo de la Carta "Fratelli Tutti", la gran encíclica social que el Papa Francisco ha dirigido al mundo entero, más allá de los confines de la Iglesia. Su amplitud de registros ofrece la oportunidad a cada país de iluminar sus propias circunstancias. Para el lector español reviste particular importancia el capítulo 5º dedicado a la política como "forma preciosa de la caridad", en contraste con las políticas que no tienen en cuenta el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Seguro que en la entrevista del Papa con el Presidente del Gobierno se trato el tema. Esperemos las consecuencias de estras aplicación a nuestra situación.

