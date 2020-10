La exclusividad en la compraventa de relojes de lujo de segunda mano, por Pawn Shop La Casa de los Empeños Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 17:31 h (CET) El mercado de los relojes de lujo de segunda mano es un mercado exclusivo que precisa de un servicio caracterizado también por una gran exclusividad. Pawn Shop, la Casa de los Empeños en Madrid, desvela las claves de este fenómeno La circunstancia de ser exclusivo, de pertenecer a una persona o grupo de personas es algo intrínseco y manifiesto en el lujo.

La abundancia de cosas o de medios económicos es algo que sólo una parte de la sociedad puede disfrutar, y es que cuando se está en un nivel de ingresos elevado, el poder adquisitivo obtenido permite acceder a un cúmulo de productos, bienes y servicios que se describen como exclusivos, porque sólo unos pocos afortunados pueden disfrutar de ellos.

El lujo es un claro distintivo de exclusividad

Este reducido y selecto grupo de personas tiende a comprar en establecimientos de su mismo nivel, lugares exclusivos que entienden sus necesidades a la perfección y que buscan satisfacerlas de una manera personalizada.

Pawn Shop la Casa de los Empeños en Madrid es un buen ejemplo de tienda exclusiva en Madrid. Un lugar caracterizado por vender relojes de lujo exclusivos (Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex, etc.) a clientes también exclusivos.

Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, son los dos empresarios madrileños que están al frente de esta boutique del lujo, desde su sede en Paseo de la Habana, nº 62 en Madrid. Desde allí comercializan los relojes de lujo de segunda mano más caros de Madrid, auténticas piezas de coleccionista. No en vano, cuentan como clientes con empresarios, deportistas de élite como conocidos futbolistas de primera división, políticos y hasta gente de la nobleza.

La exclusividad de comercializar los relojes de lujo más caros del mercado

Los clientes de una boutique de relojes de lujo de segunda mano se caracterizan no sólo por tener un gran poder adquisitivo, sino por ser gente práctica que, habiéndose dado el capricho de comprarse un reloj de varios cientos de miles de euros, transcurrido el tiempo, como cualquier persona, desea cambiar, de ahí que en lugar de guardar su reloj de lujo en un cajón, decida cambiarlo por algún otro modelo. Es ahí donde un establecimiento especializado podrá ofrecer al cliente justo aquello que está buscando.

Los clientes más exclusivos precisan servicios exclusivos

A la hora de comprar o vender un reloj de lujo de segunda mano, el cliente busca un servicio especializado, dejar la operación en manos de expertos, de lo contrario, el cliente no sólo obtendrá un mal servicio, sino que seguramente termine perdiendo su valioso tiempo.

Dejar una operación de este tipo en manos inexpertas supone que la tasación se realice de manera imprecisa, no obteniéndose una valoración fidedigna de lo que la pieza objeto del examen merece. Para poder obtenerse una correcta tasación y poder conseguir la máxima cantidad de dinero por la pieza han de llevar a cabo la tasación personas expertas en la materia.

Sólo un establecimiento especializado podrá cerrar el trato y desembolsar una importante suma de dinero en el acto. La compra inmediata es algo que sólo pueden ofrecer tiendas especializadas en la compraventa de relojes de segunda mano como Pawn Shop.

De la misma forma, sólo un establecimiento especializado podrá contar con un amplio surtido de piezas para que el cliente que desee cambiar de reloj pueda llevarse una pieza de su interés.

A la hora de comprar o vender relojes de lujo de segunda mano, es recomendable dejarse asesorar por expertos y realizar la transacción en un establecimiento especializado.

