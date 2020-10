Landed.es, el outlet de Converse con la mayor variedad de modelos Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 17:07 h (CET) A excepción de la propia marca, tiene acceso a la mayor variedad de referencias Landed es el outlet de zapatillas Converse por excelencia en España, que ofrece ropa y calzado deportivo de la marca con grandes descuentos; material de otras temporadas, pero siempre con la calidad original de la firma. Cuenta con la mayor variedad de modelos y artículos, ya que pertenece a la empresa Proged, que es el único Retail Partner de Converse en España y Portugal. Esto le da acceso a referencias que no dispone ninguna otra tienda, excepto la propia marca.

En Landed.es se puede encontrar productos Converse auténticos de diferentes temporadas, con descuentos mínimos de un 30% y que alcanzan hasta el 80% en algunos productos. Esta marca centenaria es una de las más buscadas, con algunos modelos de zapatillas que ya se han convertido en referentes para el público de todas las edades.

El outlet de Converse dispone de un amplio catálogo que incluye ropa y calzado para adultos y niños; una oferta que se va renovando cada temporada. Actualmente tienen más de 400 referencias, en su mayoría zapatillas Converse, pero también ropa deportiva y complementos. Los mayores descuentos se agrupan en la sección “últimas tallas”, donde se presentan las zapatillas y prendas que quedan en tallas sueltas y que tienen precio casi “simbólico”.

Todos los productos de Landed cuentan con la garantía de autenticidad, estilo y calidad que caracteriza a la marca Converse. La garantía de Landed está avalada por su larga trayectoria en el sector, y por sus dos tiendas físicas, ubicadas en Bizkaia y en Madrid.

En la tienda online de Landed se presta un servicio rápido y muy competitivo; los envíos son gratuitos en pedidos a partir de 30 euros y se reciben al día siguiente laborable, si se hace el pedido antes de las 12 del mediodía. Ofrecen flexibilidad en los métodos de pago: tarjeta, paypal, bizum, servicio de pago aplazado o fraccionado, para facilitar al máximo la compra online. También en la recogida de los artículos, que se puede realizar en alguna de las tiendas, si se prefiere, o enviarlos al domicilio. El plazo de devolución es de 30 días como en la mayoría de comercios.

Además, para adaptarse a la situación que se está viviendo por la pandemia, en breve dispondrán también de un servicio de videocompra.

Las dos tiendas físicas de Landed se encuentran en el Centro Comercial Sambil de Leganés (Madrid) y en el Centro Comercial Megapark de Barakaldo (Vizcaya). En ellas, ofrecen más de 700 referencias de calzado, ropa y complementos de la firma Converse además de otras marcas de similar prestigio. Los productos, en su mayoría, son de temporadas pasadas, aunque también hay una gran gama de modelos de continuidad, sobre todo zapatillas. De hecho, uno de los modelos estrella es la mítica Converse All Star baja blanca, un clásico campaña tras campaña. Los descuentos pueden acentuarse en fechas señaladas como, por ejemplo, el Black Friday.

Landed, outlet de Converse, es la marca de tiendas Outlet del Grupo Proged, especialista en la distribución de marcas internacionales de primer nivel de moda y deporte desde 1989.

Fuente: Spb_ servicios periodísticos Bilbao

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.