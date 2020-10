El covid-19 consolida el ecommerce de la mano de Territorio Prestashop Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 17:11 h (CET) La pandemia del covid-19 ha situado a las tiendas online como la gran solución para miles de emprendedores y empresas al verse reducidos los aforos y al tener que aplicar medidas de seguridad que requieren tiempo y dinero Desde hace años se vienen recalcando los grandes beneficios que tiene la venta online para los clientes: un horario ilimitado, mayor cantidad de información sobre el producto o servicio que desean, comodidad, sin necesidad de desplazarse, etc.

Con toda esta situación del coronavirus, el e-commerce y las tiendas online también son un recurso muy valioso para los empresarios y emprendedores.

La nueva normativa sobre el aforo de los establecimientos, las restricciones horarias y las medidas de limpieza e higienización que hay que llevar a cabo, hacen que las tiendas online sean una solución para que muchas empresas encuentren una nueva forma de vender sus productos y servicios.

El sistema de gestión más empleado para la creación de e-commerce es el Prestashop. Muchas son las tiendas de ropa, calzado, tecnología o complementos que ya usan Prestashop para sus ventas online. Pero no solamente estos sectores, cada vez son más los supermercados y las farmacias que se unen a la tendencia de las tiendas online.

Prestashop ofrece multitud de opciones para crear el diseño de tienda online que mejor se adapte a cada negocio. Además, se pueden gestionar y administrar fácilmente los pedidos, medios de transporte, stock de productos, etc. Confiar en empresas profesionales como Territorio Prestashop que ofrece un servicio completo para gestionar e-commerce, puede ser de gran ayuda a la hora de comenzar.

Tener un negocio no adaptado a las facilidades de Internet o montar uno nuevo sin considerar crear una página web significa quedarse rezagado en un mercado muy competitivo. Hay que tener en cuenta que el futuro es la venta online.

A causa de la pandemia, muchos de los clientes de Territorio Prestashop los han contratado para diseñar y desarrollar tiendas online responsive y adaptadas a su tipo de negocio. En el momento que actual es fundamental crear una página web que permita vender productos a través de Internet. Esto creará muchas oportunidades de negocio y mejorará las ventas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.