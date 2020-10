NVIDIA anuncia un nuevo bundle: GeForce RTX 3080 y 3090 con Call of Duty: Black Ops Cold War Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 17:15 h (CET) Los usuarios que adquieran una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o 3090 recibirán una copia del juego Hoy NVIDIA ha anunciado que, por tiempo limitado, todos aquellos que adquieran una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o 3090 recibirán una copia de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War es la última entrega de la popular franquicia Call of Duty. El juego transportará a los jugadores a principios de los años 80, donde deberán luchar por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría como Berlín Este, Vietnam y la sede del KGB enfrentándose a figuras históricas. El título incorpora muchas de las tecnologías exclusivas de NVIDIA, entre las que destacan:

Raytracing: tanto la oclusión ambiental, como las sombras locales y los efectos de sombras derivadas del sol, son generados en tiempo real por trazado de rayos.

NVIDIA DLSS: emplea una inteligencia artificial entrenada para aumentar los fotogramas por segundo manteniendo la calidad visual.

NVIDIA Reflex: permite medir y reducir la latencia del sistema, lo que se traduce en una respuesta del ratón y el teclado más rápida y una interacción mejorada.

NVIDIA Ansel: permite tomar fotografías dentro del juego y compartirlas de manera sencilla en redes sociales.

NVIDIA Highlights: en el modo multijugador, esta tecnología graba de manera automática las jugadas destacadas de una partida para que después el usuario pueda seleccionarlas y compartirlas. El nuevo lote de GeForce RTX 3080 o 3090 con Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible desde el 30 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2020. El juego tiene previsto su lanzamiento para el próximo de 13 de noviembre.

Para consultar la lista completa de productos y ensambladores adscritos a la promoción, NVIDIA ha puesto a disposición el siguiente enlace.

